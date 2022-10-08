Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Химками»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался после выигранного матча 12-го тура РПЛ против «Химок».
«Довольны победой, это движение вперед. Тем более, с «Химками» мы находимся недалеко друг от друга.
Понятно, когда ты борешься в такой ситуации за шесть очков, то игра всегда достаточно нервозная. Наверное, она должна была закончиться с таким счетом, минимальной победой. И у наших ворот было жарко, и мы могли выжать гол.
Во втором тайме прижались к воротам, перестали выбегать в атаку и, к сожалению, пропустили после рикошета. Еще и после 90-й минуты – у нас таких пять мячей набежало. Тем не менее довольны отдачей и желанием ребят», – сказал Гончаренко.
- «Урал» победил со счетом 2:1.
- Алексей Каштанов забил гол и сделал ассист.
- Команда из Екатеринбурга поднялась сразу на 12-е место, покинув зону вылета и стыков.
Источник: сайт «Урала»