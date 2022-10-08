Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Химками»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался после выигранного матча 12-го тура РПЛ против «Химок».

«Довольны победой, это движение вперед. Тем более, с «Химками» мы находимся недалеко друг от друга.

Понятно, когда ты борешься в такой ситуации за шесть очков, то игра всегда достаточно нервозная. Наверное, она должна была закончиться с таким счетом, минимальной победой. И у наших ворот было жарко, и мы могли выжать гол.

Во втором тайме прижались к воротам, перестали выбегать в атаку и, к сожалению, пропустили после рикошета. Еще и после 90-й минуты – у нас таких пять мячей набежало. Тем не менее довольны отдачей и желанием ребят», – сказал Гончаренко.