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    Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Химками»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался после выигранного матча 12-го тура РПЛ против «Химок».

    «Довольны победой, это движение вперед. Тем более, с «Химками» мы находимся недалеко друг от друга.

    Понятно, когда ты борешься в такой ситуации за шесть очков, то игра всегда достаточно нервозная. Наверное, она должна была закончиться с таким счетом, минимальной победой. И у наших ворот было жарко, и мы могли выжать гол.

    Во втором тайме прижались к воротам, перестали выбегать в атаку и, к сожалению, пропустили после рикошета. Еще и после 90-й минуты – у нас таких пять мячей набежало. Тем не менее довольны отдачей и желанием ребят», – сказал Гончаренко.

    • «Урал» победил со счетом 2:1.
    • Алексей Каштанов забил гол и сделал ассист.
    • Команда из Екатеринбурга поднялась сразу на 12-е место, покинув зону вылета и стыков.

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    Источник: сайт «Урала»

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