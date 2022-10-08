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Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Химками»

8 октября 2022, 08:25

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался после выигранного матча 12-го тура РПЛ против «Химок».

«Довольны победой, это движение вперед. Тем более, с «Химками» мы находимся недалеко друг от друга.

Понятно, когда ты борешься в такой ситуации за шесть очков, то игра всегда достаточно нервозная. Наверное, она должна была закончиться с таким счетом, минимальной победой. И у наших ворот было жарко, и мы могли выжать гол.

Во втором тайме прижались к воротам, перестали выбегать в атаку и, к сожалению, пропустили после рикошета. Еще и после 90-й минуты – у нас таких пять мячей набежало. Тем не менее довольны отдачей и желанием ребят», – сказал Гончаренко.

  • «Урал» победил со счетом 2:1.
  • Алексей Каштанов забил гол и сделал ассист.
  • Команда из Екатеринбурга поднялась сразу на 12-е место, покинув зону вылета и стыков.

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Источник: сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Химки Гончаренко Виктор
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