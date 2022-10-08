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Гогниев высказался после поражения «Химок» от «Урала»

8 октября 2022, 09:25
1

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев дал комментарии по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Урала».

– Проиграли 2:1. Могли, конечно, в концовке подобрать очки. В принципе, второй тайм очень удачный. Первый тайм неудачный в связи с тем, что вышли в четыре защитника, попробовали удивить команду.

Хотели сыграть агрессивно, но получилось так, что пропустили первый гол и неудачно складывались момент за моментом. Перестроились, подняли фланги, стало что-то получаться.

Во втором тайме, по игре, если брать по моментам, как минимум, наиграли на один гол... Были моменты и у «Урала», значит, результат закономерный.

– Сегодня вы показали очень неординарный розыгрыш стандартных положений.

– Мы думаем, что это даeт плоды. Долгов во втором эпизоде чуть-чуть не дошeл... Как-то так получилось, что к тому штрафному, который мы наигрывали, соперник был готов, поставил футболистов.

Что касается стандартов – этому надо уделять внимание. К сожалению, у нас не хватает времени уделять этому столько внимания, сколько хотелось бы. Делаем это дозированно.

Хочется сказать про «Урал», я играл в команде четыре года. Меня связывают с ней очень теплые отношения, мы выходили в Премьер-лигу. И сейчас клуб развивается.

Хочется поблагодарить болельщиков за поддержку и пожелать «Уралу» всего наилучшего. А нам, конечно, в ближайшее время хочется побед.

  • «Химки» проиграли со счетом 1:2, забив свой гол на 90+2 минуте.
  • Серия команды без побед достигла 11 матчей.
  • Химчане опустились в зону вылета РПЛ.

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Источник: сайт «Химок»
Россия. Премьер-лига Урал Химки Гогниев Спартак
Комментарии (1)
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paracetamol
1665216923
Этот тоже 30 лямов будет от химиков требовать в ближайшее время?
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