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    РПЛ. «Урал» обыграл «Химки» и покинул зону вылета. Химчане не побеждают два месяца

    «Урал» в 12-м туре чемпионата России переиграл дома «Химки». Оба гола забили летние новички.

    Екатеринбуржцы покинули зону вылета. Туда опустились химчане.

    «Химки» не побеждают с 7 августа, когда их тренировал Сергей Юран.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Химки – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Каштанов, 5; 2:0 – Ранджелович, 63; 2:1 – Кухарчук, 90+2.

    «Урал»: Помазун, Бевеев, Эмерсон, Сиссе, Филипенко (Герасимов, 78), Гогличидзе (Быковский, 46), Мишкич, Ранджелович (Влут, 67), Газинский, Юшин (Гаджимурадов, 68), Каштанов.

    «Химки»: Лантратов, Идову (Главчич, 64), Филин, Черный, Боженов (Волков, 21), Глушаков (Кухарчук, 74), Гулиев, Зуев, Магомедов, Руденко (Ломовицкий, 64), Долгов (Гбане, 74).

    Предупреждения: нет – Филин, 49; Глушаков, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6756

      Semenycch 21 минуту назад

      Будет справедливо, если Химки покинут высшую лигу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2664

      фанат джигурды 48 минут назад

      Терюшков и Садыгов- Химкинское всё!!!
      Остальное- не главное.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20057

      derrik2000 1 час назад

      Не мешайте Гогниеву "тренерские наработки" воплощать в жизнь!
      )))

      2
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      Рейтинг: +5050

      Enter2006 > derrik2000 1 час назад

      Играющий почти на середине поля голкипер, которому можно рано или поздно кинуть "за шиворот", и карусели - это меганаработки ))

      2
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      Рейтинг: +20057

      derrik2000 > Enter2006 57 минут назад

      Терюшков и Садыгов довольны, баблишко исправно плотють...
      Чё ещё нужно Гогниеву перед тем, как опять в безработных оказаться???

      2
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      Рейтинг: +821

      Красногвардейчик 1 час назад

      Зато в зоне стыков сейчас Локо, и что то подсказывает мне что Сочи это ещё больше усугубят)

      2
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      Рейтинг: +5688

      Красногорск_Фан > Красногвардейчик 58 минут назад

      Ну знаешь. Тогда бы буки не зарабатывали. Чем очевидней тем не очевидней. Никто не ждал Спартак зенит 3-0 и тд

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +821

      Красногвардейчик > Красногорск_Фан 19 минут назад

      3-0 не ждали, но победа Спартака не исключалась, кубки, это отдельный турнир резервов, и как мы увидели, без бразилов Зенит середняк обыкновенный

      0
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      Рейтинг: +19209

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Проклятие Юрана !!!)

      4
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      Рейтинг: +821

      Красногвардейчик > Persona_non_Grata 1 час назад

      Скорее не проклятие а нехватка

      5
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      Рейтинг: +320

      rac531 > Красногвардейчик 26 минут назад

      Нехватка Юрана и последствия его проклятия)

      0
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      Рейтинг: +159

      Ill Ich 1 час назад

      Очень трудно было представить иной результат при нынешнем раскладе. Одни идут по пути спасения, другие катятся в ад (ничего не имею против 1-й лиги).

      1
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      Рейтинг: +170

      Теркчанин 1 час назад

      Садыгова не было на поле,вот и проиграли,как Спартак посмел его не выпустить)))

      2
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      Рейтинг: +66114

      portero 1 час назад

      Очень хороший результат!!!!
      Надеюсь Юран больше не придёт спасать этих упырей....

      5
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      Рейтинг: +5050

      Enter2006 1 час назад

      Спасибо Садыгову и Терюшкову, что смыли в
      унитаз единственную подмосковную команду
      в РПЛ! Молодцы, так держать, мегаменеджеры млять сц*уки, откуда вас таких берут!

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      Рейтинг: +5688

      Красногорск_Фан > Enter2006 1 час назад

      Сто моржовых куев им в попу

      2
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      Рейтинг: +320

      rac531 > Красногорск_Фан 25 минут назад

      Не маловато ли?)

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