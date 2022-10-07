РПЛ. «Урал» обыграл «Химки» и покинул зону вылета. Химчане не побеждают два месяца

«Урал» в 12-м туре чемпионата России переиграл дома «Химки». Оба гола забили летние новички.

Екатеринбуржцы покинули зону вылета. Туда опустились химчане.

«Химки» не побеждают с 7 августа, когда их тренировал Сергей Юран.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Урал (Екатеринбург) – Химки – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Каштанов, 5; 2:0 – Ранджелович, 63; 2:1 – Кухарчук, 90+2.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Эмерсон, Сиссе, Филипенко (Герасимов, 78), Гогличидзе (Быковский, 46), Мишкич, Ранджелович (Влут, 67), Газинский, Юшин (Гаджимурадов, 68), Каштанов.

«Химки»: Лантратов, Идову (Главчич, 64), Филин, Черный, Боженов (Волков, 21), Глушаков (Кухарчук, 74), Гулиев, Зуев, Магомедов, Руденко (Ломовицкий, 64), Долгов (Гбане, 74).

Предупреждения: нет – Филин, 49; Глушаков, 66.

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