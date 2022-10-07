Суперлига. «Адана Демирспор» не удержал победу над «Газиантепом», Дзюба вышел на 84-й минуте

«Адана Демирспор» в девятом туре чемпионата Турции сыграл вничью с «Газиантепом». Оба гола забиты во втором тайме.

Форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба вышел на замену на 84-й минуте.

С 78-й минуты «Адана Демирспор» был в большинстве, но реализовать численное преимущество не сумел.

«Адана Демирспор» лидирует в таблице. «Газиантеп» занимает девятое место.

Турция. Суперлига. 9-й тур

Газиантеп – Адана Демирспор – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ассомбалонга, 60; 1:1 – Маркович, 69.

Удаления: Эрсой, 78 – нет.

Календарь Суперлиги

Турнирная таблица Суперлиги