Суперлига. «Адана Демирспор» не удержал победу над «Газиантепом», Дзюба вышел на 84-й минуте

«Адана Демирспор» в девятом туре чемпионата Турции сыграл вничью с «Газиантепом». Оба гола забиты во втором тайме.
Форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба вышел на замену на 84-й минуте.
С 78-й минуты «Адана Демирспор» был в большинстве, но реализовать численное преимущество не сумел.
«Адана Демирспор» лидирует в таблице. «Газиантеп» занимает девятое место.
Турция. Суперлига. 9-й тур
Газиантеп – Адана Демирспор – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Ассомбалонга, 60; 1:1 – Маркович, 69.
Удаления: Эрсой, 78 – нет.
Источник: Бомбардир.ру