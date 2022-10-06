Тренер «Ариса» рассказал об адаптации Кокорина в команде

Виталий Астафьев, помощник главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, рассказал, как освоился в клубе летний новичок Александр Кокорин.

«Саше хватило несколько дней, чтобы почувствовать здесь себя уверенно и комфортно.

Ребята приняли Кокорина тепло – тем более, он любит пошутить, компанейский парень.

Никаких проблем с коммуникацией», – заявил Астафьев.