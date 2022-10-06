Тренер «Ариса» рассказал об адаптации Кокорина в команде

Виталий Астафьев, помощник главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, рассказал, как освоился в клубе летний новичок Александр Кокорин.
«Саше хватило несколько дней, чтобы почувствовать здесь себя уверенно и комфортно.
Ребята приняли Кокорина тепло – тем более, он любит пошутить, компанейский парень.
Никаких проблем с коммуникацией», – заявил Астафьев.
- В конце августа «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.
Источник: Sport24