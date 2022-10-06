Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юран оценил перспективы Сафонова перейти в европейский клуб

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран ответил, готов ли вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов к продолжению карьеры в Европе.

    «Сложно сказать, перерос ли Сафонов «Краснодар». У краснодарского клуба всегда ставятся максимальные задачи, и Матвею комфортно в клубе, он играет в воротах там на протяжении многих лет.

    Если брать большее, то, естественно, надо переходить в какой-то европейский клуб, а не в другой клуб РПЛ», – сказал Юран.

    • В этом сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 13 матчах.
    • Летом он может стать свободным агентом.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.

    Новости по теме
    Кавазашвили назвал лучшего вратаря России
    Баженов: «Сафонов давно перерос уровень РПЛ. Посмотрел бы на Матвея в чемпионате топ-3» 2
    Сабуа: «Сафонов входит в десятку лучших вратарей мира» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11