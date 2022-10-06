Юран оценил перспективы Сафонова перейти в европейский клуб

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран ответил, готов ли вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов к продолжению карьеры в Европе.
«Сложно сказать, перерос ли Сафонов «Краснодар». У краснодарского клуба всегда ставятся максимальные задачи, и Матвею комфортно в клубе, он играет в воротах там на протяжении многих лет.
Если брать большее, то, естественно, надо переходить в какой-то европейский клуб, а не в другой клуб РПЛ», – сказал Юран.
- В этом сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 13 матчах.
- Летом он может стать свободным агентом.
- Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»