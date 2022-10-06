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  • Федотов ответил, сыграют ли Карраскаль, Медина и Зайнутдинов в дерби с «Динамо»

Федотов ответил, сыграют ли Карраскаль, Медина и Зайнутдинов в дерби с «Динамо»

6 октября 2022, 12:37
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии матча 12-го тура РПЛ против «Динамо».

«Хорхе Карраскаль уезжал от нас дальше всех, его сборная выступала на американском континенте. Потому и вернулся позже остальных.

Игру с «Химками», как известно, он пропускал из-за перебора желтых карточек. Сейчас Хорхе отоспался, акклиматизировался, полностью вошел в тренировочный процесс.

То же самое можно сказать и про Хесуса Медину. Состояние у ребят хорошее, они готовятся к матчу. Важно, что в сборных все получили игровую практику.

К Виктору Мендесу, правда, это относится в меньшей степени, он провел на поле около 30 минут в одном матче за сборную Чили. С другой стороны, Мендес затем отыграл те же полчаса в матче с «Химками».

Добавлю, что в сборных все игроки регулярно тренировались, так что их текущее состояние никаких вопросов не вызывает.

По Зайнутдтинову – надеемся, что в субботу он нам поможет. Каждый день проводятся тестирования, мы внимательно отслеживаем состояние футболистов. Время до игры, чтобы принять решение, у нас есть.

Кроме того, из-за дисквалификации в ближайшем матче нам не сможет помочь Максим Мухин», – сообщил Федотов.

  • ЦСКА примет «Динамо» в субботу, 8 октября.
  • Начало дерби – в 16:30 мск.
  • В таблице РПЛ ЦСКА занимает 2-е место, а «Динамо» – 8-е.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Зайнутдинов Бахтиер Медина Хесус Карраскаль Хорхе Федотов Владимир
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