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    Федотов ответил, сыграют ли Карраскаль, Медина и Зайнутдинов в дерби с «Динамо»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии матча 12-го тура РПЛ против «Динамо».

    «Хорхе Карраскаль уезжал от нас дальше всех, его сборная выступала на американском континенте. Потому и вернулся позже остальных.

    Игру с «Химками», как известно, он пропускал из-за перебора желтых карточек. Сейчас Хорхе отоспался, акклиматизировался, полностью вошел в тренировочный процесс.

    То же самое можно сказать и про Хесуса Медину. Состояние у ребят хорошее, они готовятся к матчу. Важно, что в сборных все получили игровую практику.

    К Виктору Мендесу, правда, это относится в меньшей степени, он провел на поле около 30 минут в одном матче за сборную Чили. С другой стороны, Мендес затем отыграл те же полчаса в матче с «Химками».

    Добавлю, что в сборных все игроки регулярно тренировались, так что их текущее состояние никаких вопросов не вызывает.

    По Зайнутдтинову – надеемся, что в субботу он нам поможет. Каждый день проводятся тестирования, мы внимательно отслеживаем состояние футболистов. Время до игры, чтобы принять решение, у нас есть.

    Кроме того, из-за дисквалификации в ближайшем матче нам не сможет помочь Максим Мухин», – сообщил Федотов.

    • ЦСКА примет «Динамо» в субботу, 8 октября.
    • Начало дерби – в 16:30 мск.
    • В таблице РПЛ ЦСКА занимает 2-е место, а «Динамо» – 8-е.

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    Источник: Bobsoccer

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