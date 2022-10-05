Игрок «Факела» Квеквескири: «Если пригласят сборные России и Грузии, выберу Грузию. При всей моей любви к России»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири сказал, какую сборную выбрал бы: российскую или грузинскую.

— Можешь представить, что раздастся звонок из сборной Грузии, и тут же Карпин позвонит?

— Не могу такое представить, но был бы счастлив. Это идеально.

— Как идеально? Надо делать выбор, Ираклий!

— Сделал бы выбор в пользу сборной Грузии. При всей моей любви и уважении к России. Не смог бы по-другому поступить в данной ситуации. Я по крови грузин, мои родители грузины.