Игрок «Факела» Квеквескири: «Если пригласят сборные России и Грузии, выберу Грузию. При всей моей любви к России»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири сказал, какую сборную выбрал бы: российскую или грузинскую.
— Можешь представить, что раздастся звонок из сборной Грузии, и тут же Карпин позвонит?
— Не могу такое представить, но был бы счастлив. Это идеально.
— Как идеально? Надо делать выбор, Ираклий!
— Сделал бы выбор в пользу сборной Грузии. При всей моей любви и уважении к России. Не смог бы по-другому поступить в данной ситуации. Я по крови грузин, мои родители грузины.
- 32-летний Квеквескири в Воронеже с лета.
- Игрок выступал за молодежную сборную Грузии.
- В сезоне РПЛ у Квеквескири 10 матчей, гол.
Источник: «Матч ТВ»