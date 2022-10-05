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    Игрок «Факела» Квеквескири: «Если пригласят сборные России и Грузии, выберу Грузию. При всей моей любви к России»

    Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири сказал, какую сборную выбрал бы: российскую или грузинскую.

    — Можешь представить, что раздастся звонок из сборной Грузии, и тут же Карпин позвонит?

    — Не могу такое представить, но был бы счастлив. Это идеально.

    — Как идеально? Надо делать выбор, Ираклий!

    — Сделал бы выбор в пользу сборной Грузии. При всей моей любви и уважении к России. Не смог бы по-другому поступить в данной ситуации. Я по крови грузин, мои родители грузины.

    • 32-летний Квеквескири в Воронеже с лета.
    • Игрок выступал за молодежную сборную Грузии.
    • В сезоне РПЛ у Квеквескири 10 матчей, гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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