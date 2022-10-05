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    Чинквини: «Хвича уже никогда не вернется в Россию»

    Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    – Кварацхелия — хороший игрок, бесспорно, он сразу начал показывать себя и в Серии А, и в Лиге чемпионов. В игре против «Аякса» он выдал отличное представление.

    Впрочем, его игра не стала для меня сюрпризом, я видел, как Хвича играл в «Рубине». Только я думал, что ему потребуется чуть больше времени на адаптацию. Но Хвича сразу показал свой класс и человеческие качества, он приятный молодой человек.

    — Когда вы работали в «Зените», Хвича был в сфере интересов клуба? Вы за ним следили?

    — Нет. Когда я работал в «Зените», не знал про Хвичу. Я познакомился с его игрой только когда он начал выступать в «Рубине».

    — В России его уже называют Кварадоной. Думаете, у Хвичи есть шанс сравниться с великим аргентинцем?

    — Нет! Марадона — это другое. Просто невозможно играть так, как это делал Марадона. Он — чемпион среди чемпионов. Хвича хорош, но Диего — просто другой уровень.

    — Как полагаете, есть ли вариант, что Хвича когда-либо вернется в российскую лигу?

    — Хорошие игроки, возможно, смогут приезжать, когда российские клубы вернутся в еврокубки. Но это не касается Кварацхелии, он уже никогда не вернется в Россию. Думаю, Хвича продолжит карьеру в Италии или где-то в Европе.

    • Всего Кварацхелия забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в 11 матчах за итальянский клуб.
    • Хвича перешел в «Наполи» этим летом.
    • Грузин играл в России за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4556

      neveldomha 11 минут назад

      Таких не зовут, а покупают.

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      Рейтинг: +11677

      Алексей З 19 минут назад

      Кто его зовёт Квародоной , что вы суки всё врёте и выдумываете ?
      Не стыда и совести.
      С какого перепуга он в Россию должен вернутся ? Засветился в Европе , теперь там его дом и вообще он ГРУЗИН, при чём тут мы ?.

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      Рейтинг: +1307

      Freyd 25 минут назад

      А мы и не ждали.

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