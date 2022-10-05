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Чинквини: «Хвича уже никогда не вернется в Россию»

5 октября 2022, 16:41
2

Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

– Кварацхелия — хороший игрок, бесспорно, он сразу начал показывать себя и в Серии А, и в Лиге чемпионов. В игре против «Аякса» он выдал отличное представление.

Впрочем, его игра не стала для меня сюрпризом, я видел, как Хвича играл в «Рубине». Только я думал, что ему потребуется чуть больше времени на адаптацию. Но Хвича сразу показал свой класс и человеческие качества, он приятный молодой человек.

— Когда вы работали в «Зените», Хвича был в сфере интересов клуба? Вы за ним следили?

— Нет. Когда я работал в «Зените», не знал про Хвичу. Я познакомился с его игрой только когда он начал выступать в «Рубине».

— В России его уже называют Кварадоной. Думаете, у Хвичи есть шанс сравниться с великим аргентинцем?

— Нет! Марадона — это другое. Просто невозможно играть так, как это делал Марадона. Он — чемпион среди чемпионов. Хвича хорош, но Диего — просто другой уровень.

— Как полагаете, есть ли вариант, что Хвича когда-либо вернется в российскую лигу?

— Хорошие игроки, возможно, смогут приезжать, когда российские клубы вернутся в еврокубки. Но это не касается Кварацхелии, он уже никогда не вернется в Россию. Думаю, Хвича продолжит карьеру в Италии или где-то в Европе.

  • Всего Кварацхелия забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в 11 матчах за итальянский клуб.
  • Хвича перешел в «Наполи» этим летом.
  • Грузин играл в России за «Локомотив» и «Рубин».

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Наполи Кварацхелия Хвича
Комментарии (2)
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Freyd
1664977368
А мы и не ждали.
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neveldomha
1664978215
Таких не зовут, а покупают.
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