Кто и как создает кубок мира: мастера из Италии оставляют секретные детали, сборные получают копии

До старта чемпионата мира по футболу остается полтора месяца – это будет главный футбольный турнир 2022-го. После победы на предыдущем ЧМ Килиан Мбаппе сказал:

«Странно, но я почему-то победу в Лиге чемпионов всегда ставил выше победы на чемпионате мира. Но как только я поднял над головой этот кубок, то сразу ощутил какое-то историческое величие, какую странную мощь. Это ощущение, которые нельзя ни с чем сравнить. И, честно говоря, вблизи этот трофей показался мне очень красивым».

Но кто и как готовит этот кубок? Какие есть факты вокруг него? И почему почти 50 лет назад ФИФА поменяла конструкцию?

Эволюция кубка мира: от статуи древнегреческой богини победы до идеи объединения всего мира

История кубка за победу на чемпионате мира делится на две части.

Первую сопровождает трофей Жюля Риме, названный в честь третьего президента ФИФА. Организация вручала его с 1930-го по 1970-й. То есть его получали Уругвай (дважды), Италия (дважды), ФРГ, Бразилия (трижды) и Англия. Главная идея дизайна – отобразить сладость триумфа, поэтому кубок украшала небольшая статуя древнегреческой богини победы Ники.

Но даже внутри ФИФА были свои критики кубка. Некоторые из чиновников организации считали, что трофей Жюля Риме был недостаточно ярким и объединяющим. Бывший президент ФИФА Стэнли Роуз за два года до ЧМ-1970 говорил: «Внутри нашего сплоченного коллектива порой возникают жаркие споры. Большинство предлагает свой дизайн и даже делает какие-то наброски. Возможно, через несколько лет мы действительно задумаемся о новом виде кубка мира. Мысли такие есть – хотим показать, что победа доступна любой стране из любой части планеты».

Италия с трофеем Жюля Риме после победы на ЧМ-1938

Появление нового кубка мира на официальном турнире ФИФА произошло на ЧМ-1974. Дизайн включает в себя две фигуры, которые поддерживают планету. Изначально у ФИФА было предложение сделать не планету, а футбольный мяч. Но позже организация поменяла мнение – все благодаря идее мысленно объединять мир даже в самые сложные времена.

Дизайн кубка мира придумал итальянский художник и скульптор Сильвио Гаццанига. Сам кубок создала миланская мастерская Бертони.

Сильвио Гаццанига

Кто и как создает кубок мира по футболу – мастера всегда отличат оригинал от подделки по секретным деталям

Мастерская Бертони была открыта в начале XX века. Изначально это был сервис по работе с украшениями. Главным рабочим материалом сотрудники называли золото, потому что основатель мастерской Юджин Лоса изначально работал только с ним. Параллельно мастерская Бертони работала с мелкими деталями для автомобилей и производственных станков – в тот момент большая потребность была именно в этом, а не в украшениях, поэтому основная часть заказов была именно по этой теме.

Постепенный отход к спорту случился в 1944 году, когда он вместе с сотрудниками изготовил медали для Серии А. Дальше – Лоса постепенно отходил к изготовлению заказов от спортивных организаций.

Фишка мастерской Бертони – в эксклюзивности изготавливаемых вещей. Лоса при создании мастерской ввел одно правило, которое руководство придерживается до сих пор: самих сотрудников-производителей не должно быть больше 50. На данный момент в Бертони работает 38 производителей (8 мастеров и 30 ассистентов).

Сейчас в коллекции созданных трофеев Бертони много кубков: за победы в Лиге Европы, Суперкубке УЕФА, ЛЧ, Евро и в других соревнованиях. Но кубок мира – особенная история. Сайт Aljazeera поэтапно показал, как мастера Бертони создают трофей за победу на ЧМ.

Этап №1 – обработка куска металла для создания главных очертаний будущего кубка. Процесс может затянуться на пару месяцев.

Этап №2 – удаление острых неровностей и излишек металла с помощью станков.

Этап №3 – работа ведущего мастера. Он доводит его до финального состояния перед полировкой.

Этап №4 – полировальные станки. Процесс автоматизирован.

Этап №5 – обработка в гальванических ваннах. Действующая управляющая мастерской Валентина Лоса (внучка основателя) говорит, что это самый важный этап, поскольку он обеспечивает устойчивость золотого покрытия.

У Бертони есть собственный специалист, который составляет правильные пропорции всех химических материалов, которыми обрабатывают кубок – так кубок даже спустя десятилетия не потеряет блеск.

Этот мастер обрабатывает кубок в трех ваннах: в первой делает ультразвуковое обезжиривание; вторая ванна – с химической примесью; третья – с дистиллированной водой.

Этап №6 – сушка и работа ювелира. Он наносит секретные детали, которые есть только на оригинальном кубке и копиях.

Этап №7 – соединение кубка с подставкой из малахитового зеленого мрамора. Дальше один из мастеров обрабатывает его лаком марки Zapon. В течение всей истории Бертони закупала лак у одного продавца.

Какие факты есть о кубке мира: путешествует в пуленепробиваемом кейсе, команды получают копии

• Про секретные детали на кубке – это может быть что угодно: гравировки, малозаметные выступы и впадины. Для каждого нового кубка они индивидуальны. Бертони делает их, чтобы мошенники не могли продавать фальшивки под видом оригиналов и официальных копий. Руководство Бертони даже советует людям, которые купили модель у неизвестного продавца, обращаться напрямую в мастерскую для установления подлинности.

Корпоративная этика (и пункт в контрактах) запрещает даже бывшим мастерам Бертони раскрывать эти детали.

• Оригинал кубка мира хранится в штаб-квартире ФИФА. Сборные-победители турнира получают бронзовую копию (хотя на награждении им дают именно оригинал).

• Кубок мира путешествует на разных демонстрационные мероприятия в пуленепробиваемом кейсе со специальной мягкой обивкой внутри.

• За все ЧМ новый кубок мира пытались выкрасть четырежды. В Бразилии к нему приставили военных из национальной армии.

• Лишь раз официальную копию Бертони изготавливала для одного человека – после ЧМ-2010 в ЮАР вручила ее Нельсону Манделе.

Текст: Илья Егоров

Фото: imago sportfotodienst, dpa, face to face, www.imago-images.de/Global Look Press, скриншот с ютуб-канала Федерации футбола Испании