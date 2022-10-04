Силкин: «Йоканович не справляется со своей работой в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, готов ли возглавить московский клуб.
– Непростой вопрос. Сердцем я там и всегда там был. И я тоже считаю, что тренер не справляется со своей работой.
– Но сами вы возглавить команду не готовы?
– Да развивать надо не первую команду, а вообще всю структуру. Вот в 1977 году, когда я был в клубе, у нас были лучшие условия в стране. А сейчас у академии клуба вообще ничего нет.
Захарян и Грулев – ну какие они воспитанники команды? Тюкавин – естественный настоящий воспитанник. Раньше были условия и выпускали огромное количество хороших игроков. Сейчас условий нет и надо начинать с этого. А то мы хотим строить дом с крыши, а надо с фундамента.
- «Динамо» набрало 16 очков в 11 турах РПЛ.
- Команда идет на 8-м месте в таблице лиги.
- В группе Кубка москвичи взяли 4 балла из 9 возможных и занимают 3-ю строчку после «Ахмата» и «Ростова».
Источник: «Спорт день за днем»