В «Химках» рассказали, когда могут уволить Гогниева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о перспективах главного тренера команды Спартака Гогниева.

«У Гогниева есть кредит доверия. Мы договорились, что он будет строить новый формат игры команды. Интересную, атакующую игру, которую будет приятно смотреть болельщикам.

Эта перестройка займет какое-то время. Философия у Спартака Артуровича атакующая, с высокой игрой вратаря и прессингом. У Гогниева точно есть время до зимней паузы», – сказал Терюшков.