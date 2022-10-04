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    В «Химках» рассказали, когда могут уволить Гогниева

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о перспективах главного тренера команды Спартака Гогниева.

    «У Гогниева есть кредит доверия. Мы договорились, что он будет строить новый формат игры команды. Интересную, атакующую игру, которую будет приятно смотреть болельщикам.

    Эта перестройка займет какое-то время. Философия у Спартака Артуровича атакующая, с высокой игрой вратаря и прессингом. У Гогниева точно есть время до зимней паузы», – сказал Терюшков.

    • «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
    • Он сменил уволенного Николая Писарева.
    • Под руководством нового тренера команда дважды сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20028

      derrik2000 21 минуту назад

      Шо, хотят, чтобы Химки с торпедо рядышком были?
      Ну-ну...
      Приятного хотения.
      Всё равно без Юрана Химки сейчас - ничто.

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