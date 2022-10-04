Текке оценил возможность проведения матча Россия – Турция

Экс-нападающий «Зенита» Фатих Текке высказался об отстранении сборной России от международных турниров.

— Босния отказалась играть с Россией. Кто может согласиться играть против команды Валерия Карпина?

— Суть футбола — в уважении. Включаешь телевизор и перед каждым матчем видишь акции, там говорят «нет расизму». Футбол существует для того, чтобы объединять людей, а не наоборот. И при этом Россию наказывают. Это некорректно.

— Турция согласились бы сыграть товарищеский матч против России?

— Думаю, это вполне возможно. Футбол — это не война. Это игра. Все любят игры — футбол, баскетбол, гандбол. Нельзя за это наказывать людей. Ты можешь делать какие-то неправильные вещи по жизни или в политике, но от этого люди не станут меньше любить футбол. Все просто.