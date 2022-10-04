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    Текке оценил возможность проведения матча Россия – Турция

    Экс-нападающий «Зенита» Фатих Текке высказался об отстранении сборной России от международных турниров.

    — Босния отказалась играть с Россией. Кто может согласиться играть против команды Валерия Карпина?

    — Суть футбола — в уважении. Включаешь телевизор и перед каждым матчем видишь акции, там говорят «нет расизму». Футбол существует для того, чтобы объединять людей, а не наоборот. И при этом Россию наказывают. Это некорректно.

    — Турция согласились бы сыграть товарищеский матч против России?

    — Думаю, это вполне возможно. Футбол — это не война. Это игра. Все любят игры — футбол, баскетбол, гандбол. Нельзя за это наказывать людей. Ты можешь делать какие-то неправильные вещи по жизни или в политике, но от этого люди не станут меньше любить футбол. Все просто.

    • УЕФА не допустил Россию до жеребьевки отбора Евро-2024.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и Лиги наций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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