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    «На победу мы не наиграли». Тренер «Краснодара» Сторожук – о ничьей с «Крыльями»

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Результат встречи в Самаре – ничья 0:0.
    • «Крылья» остались на 11-м месте в лиге, а «Краснодар» – на 5-м.

    «У нас легких игр не бывает. Это была выездная игра с хорошим сыгранным соперником, у которого быстрые атакующие футболисты.

    Мы только и делаем, что интегрируем футболистов на позиции, где человек никогда не играл. Также приходится привлекать футболистов из «молодежки».

    Ситуация не может радовать, тяжело упрекнуть ребят. Соперник был быстрее, у нас не особо получилось сегодня.

    Сказал ребятам, что каждому надо задуматься. На победу мы не наиграли», – считает Сторожук.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2022 23:40
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