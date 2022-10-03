«На победу мы не наиграли». Тренер «Краснодара» Сторожук – о ничьей с «Крыльями»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Результат встречи в Самаре – ничья 0:0.

«Крылья» остались на 11-м месте в лиге, а «Краснодар» – на 5-м.

«У нас легких игр не бывает. Это была выездная игра с хорошим сыгранным соперником, у которого быстрые атакующие футболисты.

Мы только и делаем, что интегрируем футболистов на позиции, где человек никогда не играл. Также приходится привлекать футболистов из «молодежки».

Ситуация не может радовать, тяжело упрекнуть ребят. Соперник был быстрее, у нас не особо получилось сегодня.

Сказал ребятам, что каждому надо задуматься. На победу мы не наиграли», – считает Сторожук.