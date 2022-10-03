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  • «На победу мы не наиграли». Тренер «Краснодара» Сторожук – о ничьей с «Крыльями»

«На победу мы не наиграли». Тренер «Краснодара» Сторожук – о ничьей с «Крыльями»

3 октября 2022, 23:40
2

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

  • Результат встречи в Самаре – ничья 0:0.
  • «Крылья» остались на 11-м месте в лиге, а «Краснодар» – на 5-м.

«У нас легких игр не бывает. Это была выездная игра с хорошим сыгранным соперником, у которого быстрые атакующие футболисты.

Мы только и делаем, что интегрируем футболистов на позиции, где человек никогда не играл. Также приходится привлекать футболистов из «молодежки».

Ситуация не может радовать, тяжело упрекнуть ребят. Соперник был быстрее, у нас не особо получилось сегодня.

Сказал ребятам, что каждому надо задуматься. На победу мы не наиграли», – считает Сторожук.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Сторожук Александр
Комментарии (2)
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jek718875
1664862282
Вы наиграли только на проигрыш,таково безвольного,недееспособного Краснодара давно не было
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SLADE2019
1664863385
Сторожук, удачи. Команда идет в верном направлении. Неудачные игры - это часть футбола, игра есть игра. Следующая игра будет более зрелищной и эффективной.
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