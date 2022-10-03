Сафонов прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Результат встречи в Самаре – ничья 0:0.

«Крылья» остались на 11-м месте в лиге, а «Краснодар» – на 5-м.

«Сейчас чувствую только усталость, потому что игра была тяжелой не только физически, но и психологически.

Было много моментов. Да, счет 0:0, но смотреть было интересно.

В первом тайме у нас многое не получалось. Во втором тайме пошел другой футбол, обе команды поменяли немножко игру.

Наверное, результат закономерный», – заявил Сафонов.