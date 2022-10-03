Какие сюжеты выходных вы пропустили: ассист Кокорина, обмен FIFA 23 перед матчем

Привет. Это «Бомбардир».

Первый игровой тур после перерыва на сборные подарил нам много крутых сюжетов: разгром «МЮ» в манчестерском дерби, невероятный Холанд, очередное поражение «Интера».

Но были некоторые сюжеты, которые вы пропустили. Об этом и будет наш материал.

Жозе не приехал на матч «Ромы», но транслировал свои эмоции от моментов в соцсетях

Да-да, возвращаемся к поражению «Интера». «Рома» обыграла его впервые за пять лет (счет 2:1). Жозе Моуринью пропускал эту встречу из-за дисквалификации и даже не приехал на стадион. Зато сидел дома и показывал, что думает о каждом моменте в видео:

Воспитанник «Торпедо» забил в РПЛ – спустя 18 лет

«Торпедо» не проигрывает в РПЛ два матча подряд. Последняя встреча – ничья с «Факелом» 2:2. Один из героев этой встречи – Игорь Лебеденко, который забил первый мяч в этом матче.

В следующем мае Лебеденко исполнится 40 лет, но он до сих пор выступает на самом высоком уровне. К тому же Лебеденко играет за родной клуб – «Торпедо». Лебеденко провел в нем четыре года на старте карьеры и после 14-летних скитаний вернулся в «Торпедо» в 2019-м.

На данный момент у него 205 матчей за «Торпедо» и 44 гола – 19 из них пришлись на РПЛ. Разница между 18-м и 19-м мячами за «Торпедо» в Премьер-лиге растянулась на 18 лет:

18-й гол – в ворота «Шинника», 29.04.2004;

19-й гол – в ворота «Факела», 02.10.2022.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» уходили со стадиона в перерыве дерби

Мы уже писали о разносе «МЮ» от «Ман Сити» и подавали это через невероятную результативность Эрлинга Холанда:

Как же много забивает Холанд! Он не подходил Гвардиоле изначально, но теперь от него кайфуют все

А теперь взглянем на ситуацию через бедных фанатов «Манчестер Юнайтед». В середине второго тайма они пели: «Что происходит с нашим клубом? Когда он стал дерьмом». Но некоторая часть разочаровалась в матче еще в перерыве и покинула стадион:

Капитаны «Юве» и «Болоньи» обменивались игрой, а не вымпелами перед матчем

Традиционная штука для всех капитанов перед каждым матчем: они жмут руки соперникам, судьям, а капитанам конкурентов дарят командные вымпелы.

А вот ЛеонЛеонардо Бонуччи из «Ювентуса» и Роберто Сориано из «Болоньи» подарили друг другу специальные диски с FIFA 23 для Playstation 5:

Отметим, что «Ювентус» вернулся в FIFA. Ранее вместо него был клуб «Пьемонте Кальчо».

Кокорин снова выдал голевое действие

Прошел месяц с начала аренды Александра Кокорина в кпирском «Арисе». Как у него дела? Не дает интервью, периодически остается в запасе, но статистика довольно неплохая:

Четыре матча;

Гол;

Два ассиста.

Последний голевой пас Кокорин отдал в матче «Акритаса», а его клуб победил со счетом 3:0.

Текст: Илья Егоров

Фото: Sky Sports English Premier League, твиттер «Ювентуса»