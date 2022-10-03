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    Какие сюжеты выходных вы пропустили: ассист Кокорина, обмен FIFA 23 перед матчем

    Привет. Это «Бомбардир».

    Первый игровой тур после перерыва на сборные подарил нам много крутых сюжетов: разгром «МЮ» в манчестерском дерби, невероятный Холанд, очередное поражение «Интера».

    Но были некоторые сюжеты, которые вы пропустили. Об этом и будет наш материал.

    Жозе не приехал на матч «Ромы», но транслировал свои эмоции от моментов в соцсетях

    Да-да, возвращаемся к поражению «Интера». «Рома» обыграла его впервые за пять лет (счет 2:1). Жозе Моуринью пропускал эту встречу из-за дисквалификации и даже не приехал на стадион. Зато сидел дома и показывал, что думает о каждом моменте в видео:

    Воспитанник «Торпедо» забил в РПЛ – спустя 18 лет

    «Торпедо» не проигрывает в РПЛ два матча подряд. Последняя встреча – ничья с «Факелом» 2:2. Один из героев этой встречи – Игорь Лебеденко, который забил первый мяч в этом матче.

    В следующем мае Лебеденко исполнится 40 лет, но он до сих пор выступает на самом высоком уровне. К тому же Лебеденко играет за родной клуб – «Торпедо». Лебеденко провел в нем четыре года на старте карьеры и после 14-летних скитаний вернулся в «Торпедо» в 2019-м.

    На данный момент у него 205 матчей за «Торпедо» и 44 гола – 19 из них пришлись на РПЛ. Разница между 18-м и 19-м мячами за «Торпедо» в Премьер-лиге растянулась на 18 лет:

    • 18-й гол – в ворота «Шинника», 29.04.2004;
    • 19-й гол – в ворота «Факела», 02.10.2022.

    Фанаты «Манчестер Юнайтед» уходили со стадиона в перерыве дерби

    Мы уже писали о разносе «МЮ» от «Ман Сити» и подавали это через невероятную результативность Эрлинга Холанда:

    Как же много забивает Холанд! Он не подходил Гвардиоле изначально, но теперь от него кайфуют все

    А теперь взглянем на ситуацию через бедных фанатов «Манчестер Юнайтед». В середине второго тайма они пели: «Что происходит с нашим клубом? Когда он стал дерьмом». Но некоторая часть разочаровалась в матче еще в перерыве и покинула стадион:

    Капитаны «Юве» и «Болоньи» обменивались игрой, а не вымпелами перед матчем

    Традиционная штука для всех капитанов перед каждым матчем: они жмут руки соперникам, судьям, а капитанам конкурентов дарят командные вымпелы.

    А вот ЛеонЛеонардо Бонуччи из «Ювентуса» и Роберто Сориано из «Болоньи» подарили друг другу специальные диски с FIFA 23 для Playstation 5:

    Отметим, что «Ювентус» вернулся в FIFA. Ранее вместо него был клуб «Пьемонте Кальчо».

    Кокорин снова выдал голевое действие

    Прошел месяц с начала аренды Александра Кокорина в кпирском «Арисе». Как у него дела? Не дает интервью, периодически остается в запасе, но статистика довольно неплохая:

    • Четыре матча;
    • Гол;
    • Два ассиста.

    Последний голевой пас Кокорин отдал в матче «Акритаса», а его клуб победил со счетом 3:0.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: Sky Sports English Premier League, твиттер «Ювентуса»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Val 46 2 часа назад

      нн пари попал в створ в игре со Спартаком один раз и забил. Реализация 100% С такой статистикой могли и не проиграть

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