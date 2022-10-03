Орлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Журналист Геннадий Орлов не считает, что «Зенит» гарантировано станет победителем российской Премьер-лиги в этом сезоне.

«Говорят, что чемпионская гонка даже не начиналась? Не согласен.

Отрыв «Зенита» от ЦСКА составляет всего шесть очков. Зимой еще «Спартак», наверное, усилится.

А вот история с «Локомотивом» просто фантастическая! Ну настолько там все сейчас плохо... Впору проводить расследование. Загадка», – сказал Орлов.