Орлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Журналист Геннадий Орлов не считает, что «Зенит» гарантировано станет победителем российской Премьер-лиги в этом сезоне.
«Говорят, что чемпионская гонка даже не начиналась? Не согласен.
Отрыв «Зенита» от ЦСКА составляет всего шесть очков. Зимой еще «Спартак», наверное, усилится.
А вот история с «Локомотивом» просто фантастическая! Ну настолько там все сейчас плохо... Впору проводить расследование. Загадка», – сказал Орлов.
- «Зенит» набрал 29 очков в 11 турах РПЛ.
- Отрыв от идущего вторым ЦСКА – 6 баллов.
- Далее идут «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20 при матче в запасе).
Источник: «Спорт-Экспресс»