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    Орлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

    Журналист Геннадий Орлов не считает, что «Зенит» гарантировано станет победителем российской Премьер-лиги в этом сезоне.

    «Говорят, что чемпионская гонка даже не начиналась? Не согласен.

    Отрыв «Зенита» от ЦСКА составляет всего шесть очков. Зимой еще «Спартак», наверное, усилится.

    А вот история с «Локомотивом» просто фантастическая! Ну настолько там все сейчас плохо... Впору проводить расследование. Загадка», – сказал Орлов.

    • «Зенит» набрал 29 очков в 11 турах РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым ЦСКА – 6 баллов.
    • Далее идут «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20 при матче в запасе).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15732

      NewLife 1 час назад

      Ну че ты не даешь Аршавину погегемонить ?

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      Рейтинг: +5013

      Enter2006 1 час назад

      Согласен по Локо. Такое впечатление, что они там не тренируются а баварские сосиски с пивом трескают, и немцам "дас ист фантастишь".

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      Рейтинг: +1438

      jek718875 > Enter2006 1 час назад

      Мне кажется, там всё растащили, они бы рады пиво попить да денег нет

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