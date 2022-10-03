Йоканович назвал причину поражения «Динамо» от «Ахмата»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги проигранного матча 11-го тура РПЛ против «Ахмата».
– В целом «Ахмат» провeл более цельную игру. В первые 45 минут они были быстрее, лучше действовали в единоборствах.
Во второй половине мы пытались перевернуть игру, создавали моменты, но этого было недостаточно, чтобы заработать очки. Всe же мы проснулись слишком поздно.
У нас новая команда, много молодых футболистов, так что нам нужно продолжать усердно работать и улучшать свою игру.
– С чем была связана беззубая игра команды в первом тайме?
– Мы ожидали, что в начале матча игроки «Ахмата» будут нас прессинговать. Они были сильнее и выигрывали много подборов.
Хотя они и не создали много опасных моментов – забили со стандарта и увеличили счeт уже перед самым перерывом.
Во втором тайме мы старались комбинировать, создавать остроту у ворот соперника, но одного гола оказалось недостаточно.
- «Динамо» уступило в Грозном со счетом 1:2.
- Команда победила только 2 раза в 8 последних матчах.
- В РПЛ москвичи идут на 8-м месте.