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    Йоканович назвал причину поражения «Динамо» от «Ахмата»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги проигранного матча 11-го тура РПЛ против «Ахмата».

    – В целом «Ахмат» провeл более цельную игру. В первые 45 минут они были быстрее, лучше действовали в единоборствах.

    Во второй половине мы пытались перевернуть игру, создавали моменты, но этого было недостаточно, чтобы заработать очки. Всe же мы проснулись слишком поздно.

    У нас новая команда, много молодых футболистов, так что нам нужно продолжать усердно работать и улучшать свою игру.

    – С чем была связана беззубая игра команды в первом тайме?

    – Мы ожидали, что в начале матча игроки «Ахмата» будут нас прессинговать. Они были сильнее и выигрывали много подборов.

    Хотя они и не создали много опасных моментов – забили со стандарта и увеличили счeт уже перед самым перерывом.

    Во втором тайме мы старались комбинировать, создавать остроту у ворот соперника, но одного гола оказалось недостаточно.

    • «Динамо» уступило в Грозном со счетом 1:2.
    • Команда победила только 2 раза в 8 последних матчах.
    • В РПЛ москвичи идут на 8-м месте.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +627

      SLADE2019 30 минут назад

      К данному специалисту возникает все больше вопросов. Вроде селекцию провел. Должен был усилиться. А игра команды как то потускнела. Лично я уже не смотрю все игры клуба.

      0
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      Рейтинг: +11639

      Алексей З 59 минут назад

      Главная причина - слабая игра команды , и не только в этом матче .

      0
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      Рейтинг: +1001

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Это ты.

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      Рейтинг: +162

      Теркчанин 1 час назад

      Ахмат был сильнее,вот и причина поражения Динамо.

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