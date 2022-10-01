«На это было ужасно смотреть». Клопп – после ничьей с «Брайтоном»

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил исход матча девятого тура АПЛ против «Брайтона» (3:3). Ливерпульцы вели 3:2, но упустили победу.

«Атакующие игроки соперника просто переходили между нашими оборонительным линиями. На это было ужасно смотреть.

Мы должны были лучше защищаться. Итоговый счет ощущается как поражение. Ребята могут играть намного лучше», – убежден немец.

«Брайтон» по ходу матча вел 2:0.

У «Брайтона» хет-трик оформил Лeoнардo Троссард.

«Ливерпуль» идет в АПЛ 9-м.