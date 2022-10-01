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    «Црвена Звезда» готова сыграть с любой командой из России

    Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела ответил на вопрос о возможности проведения товарищеских матчей с российскими клубами.

    «Товарищеский матч с «Зенитом» будет единственным для нас в этом году. Пока мы не планируем матчи с другими российскими клубами.

    Сейчас довольно сложно организовать товарищеские матчи с другими командами РПЛ, поскольку у «Црвены» и так большое количество игр в чемпионате и ЛЕ.

    На данный момент нет и бесплатных условий для проведения игр. Но все равно я на связи, и если любой другой российский клуб заинтересован в проведении товарищеского матча с нашей командой, то мы обязательно откликнемся на их предложения», – сказал Мркела.

    • «Црвена Звезда» – действующий чемпион Сербии.
    • С «Зенитом» белградцы сыграют 22 ноября на «Газпром Арене».

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    Источник: Sport24

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