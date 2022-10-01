«Црвена Звезда» готова сыграть с любой командой из России

Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела ответил на вопрос о возможности проведения товарищеских матчей с российскими клубами.

«Товарищеский матч с «Зенитом» будет единственным для нас в этом году. Пока мы не планируем матчи с другими российскими клубами.

Сейчас довольно сложно организовать товарищеские матчи с другими командами РПЛ, поскольку у «Црвены» и так большое количество игр в чемпионате и ЛЕ.

На данный момент нет и бесплатных условий для проведения игр. Но все равно я на связи, и если любой другой российский клуб заинтересован в проведении товарищеского матча с нашей командой, то мы обязательно откликнемся на их предложения», – сказал Мркела.