Мбаппе настаивал на летнем трансфере Рэшфорда в «ПСЖ» (Mirror)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хотел видеть в своей команде форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
24-летний воспитанник «МЮ» был в списке трансферных целей, который летом француз передал руководству своего клуба.
Также в списке Мбаппе числились Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Джанлука Скамакка, но приоритетным вариантом был Рэшфорд.
- Рыночная стоимость англичанина – 60 миллионов евро.
- Следующим летом он может стать свободным агентом.
- В этом сезоне Рэшфорд забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 матчах.
Источник: Mirror