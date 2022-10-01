Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мбаппе настаивал на летнем трансфере Рэшфорда в «ПСЖ» (Mirror)

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хотел видеть в своей команде форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

    24-летний воспитанник «МЮ» был в списке трансферных целей, который летом француз передал руководству своего клуба.

    Также в списке Мбаппе числились Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Джанлука Скамакка, но приоритетным вариантом был Рэшфорд.

    • Рыночная стоимость англичанина – 60 миллионов евро.
    • Следующим летом он может стать свободным агентом.
    • В этом сезоне Рэшфорд забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 матчах.

    Новости по теме
    В «ПСЖ» считают ошибкой покупку Мбаппе и Неймара в одно трансферное окно 1
    Мбаппе летом поддержал продажу Неймара из-за его проблем с дисциплиной. Это усугубило их конфликт 4
    Мбаппе недоволен летними трансферами «ПСЖ». Ему обещали купить «девятку» мирового класса 8
    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11