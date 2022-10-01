Мбаппе настаивал на летнем трансфере Рэшфорда в «ПСЖ» (Mirror)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хотел видеть в своей команде форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

24-летний воспитанник «МЮ» был в списке трансферных целей, который летом француз передал руководству своего клуба.

Также в списке Мбаппе числились Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Джанлука Скамакка, но приоритетным вариантом был Рэшфорд.