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    Нкунку прошел секретный медосмотр для «Челси» (The Sun)

    «Челси» работает над трансфером нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

    Сообщалось, что лондонский клуб уже согласовал контракт с 24-летним футболистом. Его можно выкупить за 60 миллионов евро – это сумма отступных.

    По информации The Sun, сам француз заинтересован в переходе, поэтому уже прошел секретный медосмотр для «Челси».

    • Нкунку выступает за «РБ Лейпциг» с 2019 года. В июне он продлил контракт до 2026 года.
    • В прошлом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 20 ассистов в 51 матче.
    • Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом своей команды.
    • Нкунку был признан лучшим игроком прошлого сезона Бундеслиги.

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    Источник: The Sun

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