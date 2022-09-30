Нкунку прошел секретный медосмотр для «Челси» (The Sun)

«Челси» работает над трансфером нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку.
Сообщалось, что лондонский клуб уже согласовал контракт с 24-летним футболистом. Его можно выкупить за 60 миллионов евро – это сумма отступных.
По информации The Sun, сам француз заинтересован в переходе, поэтому уже прошел секретный медосмотр для «Челси».
- Нкунку выступает за «РБ Лейпциг» с 2019 года. В июне он продлил контракт до 2026 года.
- В прошлом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 20 ассистов в 51 матче.
- Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом своей команды.
- Нкунку был признан лучшим игроком прошлого сезона Бундеслиги.
Источник: The Sun