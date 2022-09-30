Нкунку прошел секретный медосмотр для «Челси» (The Sun)

«Челси» работает над трансфером нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

Сообщалось, что лондонский клуб уже согласовал контракт с 24-летним футболистом. Его можно выкупить за 60 миллионов евро – это сумма отступных.

По информации The Sun, сам француз заинтересован в переходе, поэтому уже прошел секретный медосмотр для «Челси».