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    Кержаков назвал лучших нападающих мира

    Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, какие форварды, по его мнению, лучшие в мире на сегодняшний день.

    «Из нынешних нападающих, конечно, привлекает внимание Холанд. Это прямо голевая машина. Давно уже не было такого форварда.

    Мы говорим о Левандовском, но такого молодого, дерзкого и забивного давно не было. Наверное, «Манчестер Сити» – это как раз такая команда, которая будет создавать ему забросы, прострелы, подкидушки, где он, хлебом не корми, всe время заносит мяч, тем более с такой фактурой.

    У Мбаппе есть скорость, он прекрасно владеет телом. Левандовского уже затронули.

    Месси? Он больше разыгрывающий. Бросает своей левой просто в стороны, где Мбаппе или Неймар.

    Салах чуть сбавил. Очень хороший форвард – Осимхен. Он, помимо физических данных, наглый нападающий, всe взял в себя. У африканцев иногда что-то одно – или наглость, или рост. А этот пластичный, как Веа, наглый и забивной.

    Лукаку был хорош в позапрошлом сезоне, но сейчас не может себя найти. И нельзя забывать про Бензема», – сказал Кержаков.

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    Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова

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