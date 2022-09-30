Кержаков назвал лучших нападающих мира

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, какие форварды, по его мнению, лучшие в мире на сегодняшний день.

«Из нынешних нападающих, конечно, привлекает внимание Холанд. Это прямо голевая машина. Давно уже не было такого форварда.

Мы говорим о Левандовском, но такого молодого, дерзкого и забивного давно не было. Наверное, «Манчестер Сити» – это как раз такая команда, которая будет создавать ему забросы, прострелы, подкидушки, где он, хлебом не корми, всe время заносит мяч, тем более с такой фактурой.

У Мбаппе есть скорость, он прекрасно владеет телом. Левандовского уже затронули.

Месси? Он больше разыгрывающий. Бросает своей левой просто в стороны, где Мбаппе или Неймар.

Салах чуть сбавил. Очень хороший форвард – Осимхен. Он, помимо физических данных, наглый нападающий, всe взял в себя. У африканцев иногда что-то одно – или наглость, или рост. А этот пластичный, как Веа, наглый и забивной.

Лукаку был хорош в позапрошлом сезоне, но сейчас не может себя найти. И нельзя забывать про Бензема», – сказал Кержаков.