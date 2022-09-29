Семак назвал причину пропущенных голов от «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему его команда трижды пропустила от «Спартака» в матче Кубка России.

«Играя в четыре защитника, не могу сказать, что позволяли сопернику что-то создавать.

Во втором тайме Вендел был на карточке, Малком – то же самое. Не хотели давить 90 минут.

С начала второго тайма точно так же начали играть – неважно, в двойке или тройке.

Мячи, которые мы пропустили – это индивидуальные ошибки, а не тактика», – заявил Семак.