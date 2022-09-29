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    Семак назвал причину пропущенных голов от «Спартака»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему его команда трижды пропустила от «Спартака» в матче Кубка России.

    «Играя в четыре защитника, не могу сказать, что позволяли сопернику что-то создавать.

    Во втором тайме Вендел был на карточке, Малком – то же самое. Не хотели давить 90 минут.

    С начала второго тайма точно так же начали играть – неважно, в двойке или тройке.

    Мячи, которые мы пропустили – это индивидуальные ошибки, а не тактика», – заявил Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.09.2022 23:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2285

      АЛЕКС 58 21 минуту назад

      Конечно не тактика,откуда у физрука тактика?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Red white.forrver 1 час назад

      Больше бразил, мне надо больше бразил!

      3
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      Рейтинг: +23

      Red white.forrver 1 час назад

      Пздц, лучший тренер сентября -сосотебря 20235 года, ну ну, после первого ******... А , он ещё в перерыве классика цитировал. Интилигент *****)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Red white.forrver 1 час назад

      Ответ не мальчика, но к сожалению тренера...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      nik55 1 час назад

      физрук в шоке--без Бразильцев зенит 0

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4977

      Enter2006 1 час назад

      Проиграли? = "Так это индивидуальные ошибки игроков".
      Выиграли? = "Так это моя тактика!"

      6
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      Рейтинг: +893

      шахта Заполярная 1 час назад

      семак "тренер"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +314

      saf05 1 час назад

      Свалил все на игроков, тактик Хренов.

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