Семак назвал причину пропущенных голов от «Спартака»

Конечно не тактика,откуда у физрука тактика?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему его команда трижды пропустила от «Спартака» в матче Кубка России.
«Играя в четыре защитника, не могу сказать, что позволяли сопернику что-то создавать.
Во втором тайме Вендел был на карточке, Малком – то же самое. Не хотели давить 90 минут.
С начала второго тайма точно так же начали играть – неважно, в двойке или тройке.
Мячи, которые мы пропустили – это индивидуальные ошибки, а не тактика», – заявил Семак.
- «Спартак» разгромил «Зенит» – 3:0.
- Дубль оформил Квинси Промес, еще один гол в активе Александра Соболева.