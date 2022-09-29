«Обычная победа, ничего не значит». Соболев – о разгроме «Зенита»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о крупной победе над «Зенитом» в Кубке России.

Спартаковцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Соболев забил 2-й гол своей команды.

Он отличился на 86-й минуте.

– Что для тебя значит эта победа?

– Ничего не значит. Обычная победа, нет разделения соперников. За эту победу дают три очка, как и за другие игры.

– Расскажи, какой план был у тебя на игру?

– Не могу сказать, что мой футбол отличался. Играл в свою игру, как и всегда.

– Голы уже шестой матч подряд, включая сборную России. Что произошло?

– Не знаю, как ответить на этот вопрос. Стал больше работать и из‑за этого стал забивать.

– Ты просил, чтобы Руслан Литвинов оставил тебе мяч перед твоим голевым ударом?

– Так ситуативно получилось, просто он плохо обработал мяч и такой пас получился.

Попрошу паузу на два денечка. Хочу в Астрахань съездить на рыбалку. Не знаю, отпустят или нет.