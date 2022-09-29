Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Обычная победа, ничего не значит». Соболев – о разгроме «Зенита»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о крупной победе над «Зенитом» в Кубке России.

    • Спартаковцы разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Соболев забил 2-й гол своей команды.
    • Он отличился на 86-й минуте.

    – Что для тебя значит эта победа?

    – Ничего не значит. Обычная победа, нет разделения соперников. За эту победу дают три очка, как и за другие игры.

    – Расскажи, какой план был у тебя на игру?

    – Не могу сказать, что мой футбол отличался. Играл в свою игру, как и всегда.

    – Голы уже шестой матч подряд, включая сборную России. Что произошло?

    – Не знаю, как ответить на этот вопрос. Стал больше работать и из‑за этого стал забивать.

    – Ты просил, чтобы Руслан Литвинов оставил тебе мяч перед твоим голевым ударом?

    – Так ситуативно получилось, просто он плохо обработал мяч и такой пас получился.

    Попрошу паузу на два денечка. Хочу в Астрахань съездить на рыбалку. Не знаю, отпустят или нет.

    Новости по теме
    Федун прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом»
    «Опять безобразие устраивает». Семак – о судействе в матче со «Спартаком» 11
    «Спартак» победил «Зенит» впервые с 2017 года 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2087

      Dr.Metal 11 минут назад

      Так уж и обычная. Это его самая большая победа в карьере поди. Гордиться будет всю жизнь, даже внукам расскажет 100%

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13690

      playsh > Dr.Metal 2 минуты назад

      Согласен,манерничает Сашка маленько,но понять его можно - не каждый день такая удача.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11