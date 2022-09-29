«Обычная победа, ничего не значит». Соболев – о разгроме «Зенита»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о крупной победе над «Зенитом» в Кубке России.
- Спартаковцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Соболев забил 2-й гол своей команды.
- Он отличился на 86-й минуте.
– Что для тебя значит эта победа?
– Ничего не значит. Обычная победа, нет разделения соперников. За эту победу дают три очка, как и за другие игры.
– Расскажи, какой план был у тебя на игру?
– Не могу сказать, что мой футбол отличался. Играл в свою игру, как и всегда.
– Голы уже шестой матч подряд, включая сборную России. Что произошло?
– Не знаю, как ответить на этот вопрос. Стал больше работать и из‑за этого стал забивать.
– Ты просил, чтобы Руслан Литвинов оставил тебе мяч перед твоим голевым ударом?
– Так ситуативно получилось, просто он плохо обработал мяч и такой пас получился.
Попрошу паузу на два денечка. Хочу в Астрахань съездить на рыбалку. Не знаю, отпустят или нет.