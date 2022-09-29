Врач «Урала-2» получил длительную дисквалификацию. Он ударил судью ногой в спину

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для врача «Урала-2» Андрея Чернышева.

Чернышев ударил судью ногой в спину.

Его дисквалифицировали на полгода.

4 из 6 месяцев – условно.

– В матче «Урал‑2» – «Иртыш» врач екатеринбургской команды Андрей Чернышев после окончания матча в подтрибунном помещении ударил ногой в спину помощника судьи.

Он принес извинения судьям, в том числе на заседании КДК, но это очень серьезный поступок – физическое воздействие на судью.

Поэтому наказание – запретить Чернышеву осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на шесть месяцев. Два месяца – реальный срок, а остальные – условный.

Также он был оштрафован на 300 тысяч рублей и получил испытательный срок на два года.

– Почему только два месяца реального срока?

– Во‑первых, он извинился. Во‑вторых, у него это первое наказание. Плюс надо иметь ввиду, что он единственный врач команды.

Все эти обстоятельства мы приняли во внимание, поэтому такое решение.