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    Врач «Урала-2» получил длительную дисквалификацию. Он ударил судью ногой в спину

    Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для врача «Урала-2» Андрея Чернышева.

    • Чернышев ударил судью ногой в спину.
    • Его дисквалифицировали на полгода.
    • 4 из 6 месяцев – условно.

    – В матче «Урал‑2» – «Иртыш» врач екатеринбургской команды Андрей Чернышев после окончания матча в подтрибунном помещении ударил ногой в спину помощника судьи.

    Он принес извинения судьям, в том числе на заседании КДК, но это очень серьезный поступок – физическое воздействие на судью.

    Поэтому наказание – запретить Чернышеву осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на шесть месяцев. Два месяца – реальный срок, а остальные – условный.

    Также он был оштрафован на 300 тысяч рублей и получил испытательный срок на два года.

    – Почему только два месяца реального срока?

    – Во‑первых, он извинился. Во‑вторых, у него это первое наказание. Плюс надо иметь ввиду, что он единственный врач команды.

    Все эти обстоятельства мы приняли во внимание, поэтому такое решение.

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    Источник: «Матч ТВ»

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