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  • Врач «Урала-2» получил длительную дисквалификацию. Он ударил судью ногой в спину

Врач «Урала-2» получил длительную дисквалификацию. Он ударил судью ногой в спину

29 сентября 2022, 20:39

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для врача «Урала-2» Андрея Чернышева.

  • Чернышев ударил судью ногой в спину.
  • Его дисквалифицировали на полгода.
  • 4 из 6 месяцев – условно.

– В матче «Урал‑2» – «Иртыш» врач екатеринбургской команды Андрей Чернышев после окончания матча в подтрибунном помещении ударил ногой в спину помощника судьи.

Он принес извинения судьям, в том числе на заседании КДК, но это очень серьезный поступок – физическое воздействие на судью.

Поэтому наказание – запретить Чернышеву осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на шесть месяцев. Два месяца – реальный срок, а остальные – условный.

Также он был оштрафован на 300 тысяч рублей и получил испытательный срок на два года.

– Почему только два месяца реального срока?

– Во‑первых, он извинился. Во‑вторых, у него это первое наказание. Плюс надо иметь ввиду, что он единственный врач команды.

Все эти обстоятельства мы приняли во внимание, поэтому такое решение.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Вторая лига. Группа 4 Урал-2
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