«Он не уйдет, даже если будут выгонять». Тренер «Краснодара» Сторожук – о Сафонове

Не уйдет, даже если будут выгонять. Он что, не совсем адекватный? Какое то другое надо было сравнение подобрать. Парень, как игрок хорош, очень за него рад, если и человек он такой же. Зимой посмотрим, каким он реальным спросом пользуется. Я думаю, что окажется он в Зените. Рад ошибиться. Имеется в виду топ-чемпионат в крепком слубе.
Главный тренер «Краснодара» Александр Строжук уверен, что вратарь Матвей Сафонов не покинет команду.
Контракт 23-летнего футболиста с южанами истекает в июне 2023 года.
«Честно, я не слежу за этими моментам. Но Матвей – тот игрок, который не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять.
Но вопросы о новом контракте не ко мне. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Было бы глупо рассчитывать на другой ответ.
Это топ-игрок, топ-человек и настоящий капитан», – сказал Сторожук.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне голкипер провел 12 матчей и пропустил 16 голов.