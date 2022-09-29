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    «Он не уйдет, даже если будут выгонять». Тренер «Краснодара» Сторожук – о Сафонове

    Главный тренер «Краснодара» Александр Строжук уверен, что вратарь Матвей Сафонов не покинет команду.

    Контракт 23-летнего футболиста с южанами истекает в июне 2023 года.

    «Честно, я не слежу за этими моментам. Но Матвей – тот игрок, который не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять.

    Но вопросы о новом контракте не ко мне. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Было бы глупо рассчитывать на другой ответ.

    Это топ-игрок, топ-человек и настоящий капитан», – сказал Сторожук.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне голкипер провел 12 матчей и пропустил 16 голов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +624

      SLADE2019 13 минут назад

      Не уйдет, даже если будут выгонять. Он что, не совсем адекватный? Какое то другое надо было сравнение подобрать. Парень, как игрок хорош, очень за него рад, если и человек он такой же. Зимой посмотрим, каким он реальным спросом пользуется. Я думаю, что окажется он в Зените. Рад ошибиться. Имеется в виду топ-чемпионат в крепком слубе.

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      Рейтинг: +140

      Эном айс 30 минут назад

      Согласен.
      В нём есть стальная пружина. Не в игре даже ,а в поведении.
      По физиономистике .. очень похож на молодого Акинфеева.
      Удачи парню.
      Это наше немногое.

      1
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      Рейтинг: +23275

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Бабушка надвое сказала.

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