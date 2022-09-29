«Он не уйдет, даже если будут выгонять». Тренер «Краснодара» Сторожук – о Сафонове

Главный тренер «Краснодара» Александр Строжук уверен, что вратарь Матвей Сафонов не покинет команду.

Контракт 23-летнего футболиста с южанами истекает в июне 2023 года.

«Честно, я не слежу за этими моментам. Но Матвей – тот игрок, который не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять.

Но вопросы о новом контракте не ко мне. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Было бы глупо рассчитывать на другой ответ.

Это топ-игрок, топ-человек и настоящий капитан», – сказал Сторожук.