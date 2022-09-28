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    В Минспорте сообщили, что пытаются забронировать профессиональных спортсменов от частичной мобилизации

    Советник министра спорта РФ Анна Богалий-Титовец сообщила, что министерство ведет работу, чтобы профессиональные спортсмены не попали под частичную мобилизацию.

    «Министерством спорта ведется работа, чтобы профессиональных спортсменов мобилизация не коснулась. Разрабатывается определенная система брони», – сказала Богалий-Титовец.

    • Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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