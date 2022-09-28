В Минспорте сообщили, что пытаются забронировать профессиональных спортсменов от частичной мобилизации

Советник министра спорта РФ Анна Богалий-Титовец сообщила, что министерство ведет работу, чтобы профессиональные спортсмены не попали под частичную мобилизацию.

«Министерством спорта ведется работа, чтобы профессиональных спортсменов мобилизация не коснулась. Разрабатывается определенная система брони», – сказала Богалий-Титовец.