В Минспорте сообщили, что пытаются забронировать профессиональных спортсменов от частичной мобилизации

Советник министра спорта РФ Анна Богалий-Титовец сообщила, что министерство ведет работу, чтобы профессиональные спортсмены не попали под частичную мобилизацию.
«Министерством спорта ведется работа, чтобы профессиональных спортсменов мобилизация не коснулась. Разрабатывается определенная система брони», – сказала Богалий-Титовец.
- Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
- Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
- То же самое касается других видов спорта.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»