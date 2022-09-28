Малафеев – о частичной мобилизации: «Не буду бегать и скрываться»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о частичной мобилизации.

«Я отвечаю точно – я не буду никуда бегать и скрываться. Если это произойдет, то буду защищать родину. В любом случае, я готов к разному развитию событий.

Но очень надеюсь, что стороны рано или поздно придут к договоренностям и найдется компромисс», – сказал Малафеев в видео в своей соцсети.