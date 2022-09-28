Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Малафеев – о частичной мобилизации: «Не буду бегать и скрываться»

    Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о частичной мобилизации.

    «Я отвечаю точно – я не буду никуда бегать и скрываться. Если это произойдет, то буду защищать родину. В любом случае, я готов к разному развитию событий.

    Но очень надеюсь, что стороны рано или поздно придут к договоренностям и найдется компромисс», – сказал Малафеев в видео в своей соцсети.

    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.

    Новости по теме
    Педро Габриэл оформил покер в матче с «Химками». Это его первые голы за «Локомотив» 2
    «Может, Динияр был супертанкистом?» Павлюченко – о повестке для Билялетдинова
    Три экс-футболиста обратились в профсоюз после получения повесток
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:41
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11