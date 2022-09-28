Кака назвал игрока, который будет лидером Бразилии на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака поделился ожиданиями от выступления команды на ЧМ-2022.
«Неймар будет лидером Бразилии в Катаре, но очень важно, чтобы с ним были такие игроки, как Винисиус.
В 2018 году Ней был абсолютным главным героем, но теперь у нас есть Винисиус, Рафинья, Ришарлисон, Антони, которые уже не подающие надежды, а реальная сила», – сказал Кака.
- Турнир стартует в ноябре.
- Бразилия сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
- Бразильцы не брали ЧМ с 2002 года.
Источник: твиттер Football Tweet