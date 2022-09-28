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    Кака назвал игрока, который будет лидером Бразилии на ЧМ-2022

    Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака поделился ожиданиями от выступления команды на ЧМ-2022.

    «Неймар будет лидером Бразилии в Катаре, но очень важно, чтобы с ним были такие игроки, как Винисиус.

    В 2018 году Ней была абсолютным главным героем, но теперь у нас есть Винисиус, Рафинья, Ришарлисон, Антони, которые уже не подающие надежды, а реальная сила», – сказал Кака.

    • Турнир стартует в ноябре.
    • Бразилия сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
    • Бразильцы не брали ЧМ с 2002 года.

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    Источник: твиттер Football Tweet

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