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Кака назвал игрока, который будет лидером Бразилии на ЧМ-2022

28 сентября 2022, 08:35
2

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака поделился ожиданиями от выступления команды на ЧМ-2022.

«Неймар будет лидером Бразилии в Катаре, но очень важно, чтобы с ним были такие игроки, как Винисиус.

В 2018 году Ней был абсолютным главным героем, но теперь у нас есть Винисиус, Рафинья, Ришарлисон, Антони, которые уже не подающие надежды, а реальная сила», – сказал Кака.

  • Турнир стартует в ноябре.
  • Бразилия сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
  • Бразильцы не брали ЧМ с 2002 года.

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Источник: твиттер Football Tweet
Бразилия. Серия А Чемпионат мира Бразилия Неймар
Комментарии (2)
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zigbert
1664353667
Давненько бразильцы не выигрывали мировое первенство но как всегда они будут одними из главных претендентов.
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jek718875
1664362761
Бразилам повезло,что Россия не выступает на ЧМ
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