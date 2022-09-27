Юран: «Не надо ныть! В 2026 году Россия обязательно будет играть в Европе»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.
— Когда, как вы думаете, российские клубы вернут в Европу?
— Думаю, мы пропустим этот цикл — чемпионат мира в Катаре и Евро-2024, а уже в 2026-м обязательно будем играть в Европе, уверен. Не надо плакать и ныть! Нужно заниматься сборной России. Кто не хочет в сборную, ради бога — идите играть в клубе!
- Сборную России не допустили до Евро-2024.
- Российские клубы отстранены от еврокубков.
Источник: «РБ Спорт»