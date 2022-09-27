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    Лунев вернулся к тренировкам в общей группе «Байера». Он пропустил 1,5 месяца

    Антон Смирнов, представитель голкипера «Байера» Андрея Лунева, дал комментарий по поводу состояния футболиста.

    «В понедельник Андрей провел первую тренировку в общей группе. Все по графику, как и планировалось.

    Вчера говорили с Андреем, он признает, что после паузы в шесть недель пока тяжеловато – нужно вернуть навык, несмотря на то, что во время реабилитации нагрузки были большими.

    Что касается пятничного матча против «Баварии», участие маловероятно – повода менять Градецки перед такой важной игрой нет. Поскольку это выездной матч и учитывая, что Андрей только восстановился, не исключаю, что он не поедет в Мюнхен.

    А может, возьмут для придания полноценности восстановлению. У него сегодня, завтра тренировочные дни, потом предыгровое занятие и следом матч», – сказал агент.

    • Лунев травмировался в середине августа.
    • У него было повреждение сухожилия правого бедра.
    • В составе «Байера» вратарь пропустил 4 гола в 3 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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