Лунев вернулся к тренировкам в общей группе «Байера». Он пропустил 1,5 месяца

Антон Смирнов, представитель голкипера «Байера» Андрея Лунева, дал комментарий по поводу состояния футболиста.

«В понедельник Андрей провел первую тренировку в общей группе. Все по графику, как и планировалось.

Вчера говорили с Андреем, он признает, что после паузы в шесть недель пока тяжеловато – нужно вернуть навык, несмотря на то, что во время реабилитации нагрузки были большими.

Что касается пятничного матча против «Баварии», участие маловероятно – повода менять Градецки перед такой важной игрой нет. Поскольку это выездной матч и учитывая, что Андрей только восстановился, не исключаю, что он не поедет в Мюнхен.

А может, возьмут для придания полноценности восстановлению. У него сегодня, завтра тренировочные дни, потом предыгровое занятие и следом матч», – сказал агент.