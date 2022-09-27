Геркус: «Мне изначально казалась сомнительной стратегия «Локо» – фабрика превращения гадких утят в прекрасных лебедей»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о новой стратегии развития московского клуба.

«Стратегия – безусловно, не догма, это набор ценностей и идеология, которую мы пытаемся регламентировать. Не то чтобы я критик, но мне изначально казались сомнительными идеи, которые закладывались – о том, что возможно построение такой системы прокачки иностранных футболистов, покупаемых задешево и перепродаваемых задорого.

Такая фабрика превращения гадких утят в прекрасных лебедей. Мне казалось очень сомнительным предположение о том, что это можно делать на постоянном уровне, как перерабатывать руду.

Если говорить об оценке, то в любую стратегию закладываются какие-то точки ее оценки. Мы идем определенной дорогой в надежде, что все будет получаться. Сейчас надо обернуться, посмотреть, какие показатели клуб предполагал получить, и сравнить с тем, что происходит.

Второе – все ли внешние факторы остались теми же, как и на старте? Безусловно, у нас сильно поменялась среда, стратегия нуждается в корректировке.

То есть, мне изначально казалась спорной эта идеология, а второе – нужно оценить, насколько сильно изменилась среда и насколько возможно массово закупаться иностранными – европейскими или какими угодно – игроками», – сказал Геркус.