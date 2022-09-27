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    Геркус: «Мне изначально казалась сомнительной стратегия «Локо» – фабрика превращения гадких утят в прекрасных лебедей»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о новой стратегии развития московского клуба.

    «Стратегия – безусловно, не догма, это набор ценностей и идеология, которую мы пытаемся регламентировать. Не то чтобы я критик, но мне изначально казались сомнительными идеи, которые закладывались – о том, что возможно построение такой системы прокачки иностранных футболистов, покупаемых задешево и перепродаваемых задорого.

    Такая фабрика превращения гадких утят в прекрасных лебедей. Мне казалось очень сомнительным предположение о том, что это можно делать на постоянном уровне, как перерабатывать руду.

    Если говорить об оценке, то в любую стратегию закладываются какие-то точки ее оценки. Мы идем определенной дорогой в надежде, что все будет получаться. Сейчас надо обернуться, посмотреть, какие показатели клуб предполагал получить, и сравнить с тем, что происходит.

    Второе – все ли внешние факторы остались теми же, как и на старте? Безусловно, у нас сильно поменялась среда, стратегия нуждается в корректировке.

    То есть, мне изначально казалась спорной эта идеология, а второе – нужно оценить, насколько сильно изменилась среда и насколько возможно массово закупаться иностранными – европейскими или какими угодно – игроками», – сказал Геркус.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11486

      Алексей З 1 час назад

      Очень много слов , чтобы как-то объяснить элементарную афёру.
      Покупая у ЦСКА за 10 млн. ( !!! ) Тикнизяна и Марадишвили, интересно на что надеялись ,продать подороже ? Они и треть потраченных денег не стоят.
      Так и с другими.

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      Рейтинг: +5571

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      В такой логике в Локо играют гадкие , очень гадкие утята. А если вдруг стали прекрасными лебедями то их тут же продают. В итоге клуб в турнирной таблице и болельщики по любому получают дырку от бублика. На кол их всех.

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