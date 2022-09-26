«Самое последнее, о чем думаю сейчас». Карпин – о продлении контракта с РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал понять, что на сегодняшний день у него нет решения по поводу продолжения работы в национальной команде.

– Пишут в телеграм-каналах о том, что вы задумались о том, чтобы не продлевать контракт с РФС. О чем вы реально думаете?

– Самое последнее, о чем думаю сейчас – о продлении контракта. Если бы я работал только в сборной, наверное, что-то бы думал. Сейчас у меня просто нет времени.

Вчера вернулись из Бишкека – 4 часа летели, 15 часов ехали на автобусе, потом тренировка «Ростова», потом игры в Грозном и Питере.

У меня нет времени, чтобы думать о контракте, о том, что будет в ноябре-декабре. Мы не знаем, что с нами будет завтра, а вы говорите про декабрь.

– Вам интересна эта работа?

– Да. Учитывая еще и то, что есть клубная работа.

– С кем контактируете из РФС, учитывая то, что Александр Алаев ушел в РПЛ. Кто курирует сборную сейчас?

– Максим Львович (Митрофанов). Но и Сан Саныч (Алаев) тоже на контакте. Понятно, что он сейчас в РПЛ, но президент лиги является членом исполкома и является вице-президентом РФС. Так что конструкция не особо поменялась.

– Как часто общаетесь с Александром Дюковым?

– Говорили за две недели до сбора, во время сбора и после матча.