«Самое последнее, о чем думаю сейчас». Карпин – о продлении контракта с РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал понять, что на сегодняшний день у него нет решения по поводу продолжения работы в национальной команде.
– Пишут в телеграм-каналах о том, что вы задумались о том, чтобы не продлевать контракт с РФС. О чем вы реально думаете?
– Самое последнее, о чем думаю сейчас – о продлении контракта. Если бы я работал только в сборной, наверное, что-то бы думал. Сейчас у меня просто нет времени.
Вчера вернулись из Бишкека – 4 часа летели, 15 часов ехали на автобусе, потом тренировка «Ростова», потом игры в Грозном и Питере.
У меня нет времени, чтобы думать о контракте, о том, что будет в ноябре-декабре. Мы не знаем, что с нами будет завтра, а вы говорите про декабрь.
– Вам интересна эта работа?
– Да. Учитывая еще и то, что есть клубная работа.
– С кем контактируете из РФС, учитывая то, что Александр Алаев ушел в РПЛ. Кто курирует сборную сейчас?
– Максим Львович (Митрофанов). Но и Сан Саныч (Алаев) тоже на контакте. Понятно, что он сейчас в РПЛ, но президент лиги является членом исполкома и является вице-президентом РФС. Так что конструкция не особо поменялась.
– Как часто общаетесь с Александром Дюковым?
– Говорили за две недели до сбора, во время сбора и после матча.
- Контракт тренера истекает в декабре.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Он совмещает работу в национальной команде и «Ростове».