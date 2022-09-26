Новый глава совета директоров «Спартака» высказался о ситуации с дисквалификацией Бальде

Новый глава совета директоров «Спартака» Александр Матыцын высказал о летней трансферной кампании клуба.
– В летнее трансферное окно «Спартак« подписал Кейта Бальде и Миху Мевлю. Как вы оцениваете итоги кампании, в чем были ее особенности и сложности?
– На мой взгляд, подготовленной эту трансферную кампанию назвать нельзя. Яркий пример – ситуация с Кейта Бальде. В какой-то момент выбор остановился на этом игроке, он был свободным агентом и в целом соответствовал требованиям главного тренера.
С Бальде подписали контракт, и только после этого выяснилось, что Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал его на три месяца. Клуб принял решение оказать поддержку игроку, рассчитываем, что все возникшие проблемы с Бальде решатся и в ближайшее время он проявит себя в игре.
Еще один фактор, который оказал влияние на ход кампании, – нулевой бюджет по трансферным покупкам. Спортивный блок вынужден был отбирать игроков из свободных агентов, с нулевой трансферной стоимостью. Плюс потеря сразу нескольких игроков из-за травм. Их замену также нельзя назвать плановой.
- Летом «Спартак» потратил на трансферы 9,6 миллиона евро.
- Клуб выкупил Кристофера Мартинса Перейру у «Янг Бойз» (6,4 млн), приобрел у «Крыльев Советов» Антона Зиньковского (3,2 млн), а также бесплатно подписал Бальде Кейта, Миху Мевлю и Мацея Рыбуса.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.