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    Новый глава совета директоров «Спартака» высказался о ситуации с дисквалификацией Бальде

    Новый глава совета директоров «Спартака» Александр Матыцын высказал о летней трансферной кампании клуба.

    В летнее трансферное окно «Спартак« подписал Кейта Бальде и Миху Мевлю. Как вы оцениваете итоги кампании, в чем были ее особенности и сложности?

    – На мой взгляд, подготовленной эту трансферную кампанию назвать нельзя. Яркий пример – ситуация с Кейта Бальде. В какой-то момент выбор остановился на этом игроке, он был свободным агентом и в целом соответствовал требованиям главного тренера.

    С Бальде подписали контракт, и только после этого выяснилось, что Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал его на три месяца. Клуб принял решение оказать поддержку игроку, рассчитываем, что все возникшие проблемы с Бальде решатся и в ближайшее время он проявит себя в игре.

    Еще один фактор, который оказал влияние на ход кампании, – нулевой бюджет по трансферным покупкам. Спортивный блок вынужден был отбирать игроков из свободных агентов, с нулевой трансферной стоимостью. Плюс потеря сразу нескольких игроков из-за травм. Их замену также нельзя назвать плановой.

    • Летом «Спартак» потратил на трансферы 9,6 миллиона евро.
    • Клуб выкупил Кристофера Мартинса Перейру у «Янг Бойз» (6,4 млн), приобрел у «Крыльев Советов» Антона Зиньковского (3,2 млн), а также бесплатно подписал Бальде Кейта, Миху Мевлю и Мацея Рыбуса.
    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Дискалификация Бальде Кейта это беспредел

      0
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      Рейтинг: +1521

      alefreddy 1 час назад

      что то все стало нулевое

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