Матчи 3-го тура Кубка России начнутся с минуты молчания в память о погибших в ижевской школе

В РФС отреагировали на трагедию в ижевской школе.

«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в ижевской школе №88.

Все матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России начнутся с минуты молчания», – сообщает пресс-служба РФС.