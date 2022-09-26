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    Матчи 3-го тура Кубка России начнутся с минуты молчания в память о погибших в ижевской школе

    В РФС отреагировали на трагедию в ижевской школе.

    «Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в ижевской школе №88.

    Все матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России начнутся с минуты молчания», – сообщает пресс-служба РФС.

    • Инцидент произошел в понедельник утром.
    • В результате стрельбы погибли 13 человек (данные СК) – 6 взрослых и 7 детей.
    • Ранения получил 21 человек, среди них 14 детей.
    • В Удмуртии объявили 3-дневный траур.

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    Источник: телеграм-канал Кубка России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1470

      koli4ka 2 минуты назад

      при таком напряге на просторах великой и могучей, футбол, с почти на 70% опустевшими трибунами-деньги на ветер...

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