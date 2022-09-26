Матчи 3-го тура Кубка России начнутся с минуты молчания в память о погибших в ижевской школе

В РФС отреагировали на трагедию в ижевской школе.
«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в ижевской школе №88.
Все матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России начнутся с минуты молчания», – сообщает пресс-служба РФС.
- Инцидент произошел в понедельник утром.
- В результате стрельбы погибли 13 человек (данные СК) – 6 взрослых и 7 детей.
- Ранения получил 21 человек, среди них 14 детей.
- В Удмуртии объявили 3-дневный траур.
Источник: телеграм-канал Кубка России