Неймар оценил перспективы сборной Бразилии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от выступления своей команды на грядущем чемпионате мира.
«Это лучшая сборная Бразилии с момента моего дебюта. Мы стали сильнее и сплоченнее.
У нас мощная атака. В команде у каждого есть определeнная роль. Есть смесь опыта и молодости. Все мы имеем общую цель.
Мы стараемся друг ради друга и играем командно. У нас есть все шансы далеко пройти на ЧМ-2022», – сказал Неймар.
- На ЧМ бразильцы сыграют в одной группе с Сербией, Камеруном и Швейцарией.
- Это единственная сборная в истории, становившаяся чемпионом мира 5 раз.
Источник: Maxifoot