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    Неймар оценил перспективы сборной Бразилии на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от выступления своей команды на грядущем чемпионате мира.

    «Это лучшая сборная Бразилии с момента моего дебюта. Мы стали сильнее и сплоченнее.

    У нас мощная атака. В команде у каждого есть определeнная роль. Есть смесь опыта и молодости. Все мы имеем общую цель.

    Мы стараемся друг ради друга и играем командно. У нас есть все шансы далеко пройти на ЧМ-2022», – сказал Неймар.

    • На ЧМ бразильцы сыграют в одной группе с Сербией, Камеруном и Швейцарией.
    • Это единственная сборная в истории, становившаяся чемпионом мира 5 раз.

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    Источник: Maxifoot

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