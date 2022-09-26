Неймар оценил перспективы сборной Бразилии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от выступления своей команды на грядущем чемпионате мира.

«Это лучшая сборная Бразилии с момента моего дебюта. Мы стали сильнее и сплоченнее.

У нас мощная атака. В команде у каждого есть определeнная роль. Есть смесь опыта и молодости. Все мы имеем общую цель.

Мы стараемся друг ради друга и играем командно. У нас есть все шансы далеко пройти на ЧМ-2022», – сказал Неймар.