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    Кафанов хочет, чтобы российские вратари играли высоко в клубах

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об изменениях в игре голкипера «Химок» Ильи Лантратова.

    – Хочется спросить персонально про одного из российских вратарей команды РПЛ, оказавшегося сейчас в необычной ситуации. В «Химках» теперь новый главный тренер Спартак Гогниев, известный своими требованиями к голкиперам, чтобы они чаще выходили далеко от ворот, начинали атаки, страховали защитников при высокой линии обороны. Со стороны видно, что Илья Лантратов пытается это исполнять. На ваш взгляд, насколько у него это получается?

    – Я думаю, пока у него мало времени было, чтобы адаптироваться к этому. Подниматься – поднимается. А что будет дальше...

    Я тоже хочу понять, что от него хочет Спартак в этой зоне, когда Илья поднимается от ворот, и что хочет, когда мяч в штрафной площади при розыгрыше. Просто надо время, чтобы понять.

    Пока Лантратов поднимается – это радует. Потому что он играет как центральный защитник. И в поле появляется лишний игрок, которому не надо опускаться к своим воротам. Хочется посмотреть, что из этого получится.

    Многие тренеры так играют, но все по-разному понимают этот стиль. И от вратарей тоже по-разному требуют действовать в такой системе.

    – Будете рады, если у нас появится больше российских вратарей вроде, от которых в клубах требуют играть так же, как Матвей Сафонов, Иван Ломаев и как пытается играть при Гогниеве Лантратов?

    – Я был бы рад.

    – Сафонов подобному сейчас полностью соответствует?

    – Да. То, что они делают в «Краснодаре», подходит под стиль сборной.

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    Источник: «Известия»

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