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    Холанд связал свою успешную игру с ношением специальных очков

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о специальных очках, которые он носит по вечерам.

    По словам футболиста, они отфильтровывают синий свет от гаджетов, а также резкий свет от ламп.

    «Я ношу эти очки по вечерам. Они помогают мне глубже и лучше спать.

    Я вижу в этом ключ к повышению производительности хотя бы на несколько процентов. Это вопрос менталитета», – заявил норвежец.

    • Летом Холанд перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии».
    • В этом сезоне форвард забил 14 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24660

      bset 59 минут назад

      Короче очередной показатель, что профессионализм приводит к успеху, а пьянки и гулянки приводят к быстрому завершению карьеры

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