Холанд связал свою успешную игру с ношением специальных очков

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о специальных очках, которые он носит по вечерам.

По словам футболиста, они отфильтровывают синий свет от гаджетов, а также резкий свет от ламп.

«Я ношу эти очки по вечерам. Они помогают мне глубже и лучше спать.

Я вижу в этом ключ к повышению производительности хотя бы на несколько процентов. Это вопрос менталитета», – заявил норвежец.