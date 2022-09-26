Холанд связал свою успешную игру с ношением специальных очков

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о специальных очках, которые он носит по вечерам.
По словам футболиста, они отфильтровывают синий свет от гаджетов, а также резкий свет от ламп.
«Я ношу эти очки по вечерам. Они помогают мне глубже и лучше спать.
Я вижу в этом ключ к повышению производительности хотя бы на несколько процентов. Это вопрос менталитета», – заявил норвежец.
- Летом Холанд перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии».
- В этом сезоне форвард забил 14 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах.
Источник: The Sun