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    Баринов: «Во время матча с Киргизией мысли в голове были нефутбольные»

    Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился эмоциями после товарищеского матча против Киргизии (2:1).

    – У тебя получилось хотя бы на 90 минут отключиться от того, что происходит?

    – Честно скажу, нет. Тяжелое время, очень тяжелое. Мысли были нефутбольные в голове. Могу сказать лично за себя и за некоторых ребят.

    – Как переключиться? Или это невозможно?

    – Не знаю, мне тяжело. Когда это все началось, был в таком тильте. Сейчас не так, конечно. Но много думаю об этом. Когда могут близкого забрать… Тяжело.

    – Это уже происходило с кем-то из друзей-знакомых?

    – Из знакомых – да. Сестра скидывала видео с проводами человека. Тяжело. Не передашь словами. Это жизнь, ничего не поделаешь.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +635

      111Hunter111 24 минуты назад

      дешевая отмазка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5966

      Давид59 29 минут назад

      Это жизнь - да это жизнь. С "ничего не поделаешь" я бы поспорил.

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      Рейтинг: +301

      Антисемит > Давид59 3 минуты назад

      я думаю, тут имеется ввиду, что ничего не поделаешь с тем, что уже произошло. То есть: ситуация на сегодняшний день такая и это уже не переписать. А вот с тем, что будет дальше, это уже другая история...

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