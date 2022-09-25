Баринов: «Во время матча с Киргизией мысли в голове были нефутбольные»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился эмоциями после товарищеского матча против Киргизии (2:1).

– У тебя получилось хотя бы на 90 минут отключиться от того, что происходит?

– Честно скажу, нет. Тяжелое время, очень тяжелое. Мысли были нефутбольные в голове. Могу сказать лично за себя и за некоторых ребят.

– Как переключиться? Или это невозможно?

– Не знаю, мне тяжело. Когда это все началось, был в таком тильте. Сейчас не так, конечно. Но много думаю об этом. Когда могут близкого забрать… Тяжело.

– Это уже происходило с кем-то из друзей-знакомых?

– Из знакомых – да. Сестра скидывала видео с проводами человека. Тяжело. Не передашь словами. Это жизнь, ничего не поделаешь.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев