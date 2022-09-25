Массажист «Сочи» выделил одно качество Федотова

Александр Рожков, массажист «Сочи», поговорил о бывшем тренере команды Владимире Федотове. Сейчас он в ЦСКА.

– В чем особенность тренера Федотова, который принес «Сочи» первые медали РПЛ?

– Выделю гибкость. Мужская такая. Он всегда находил выход из любых ситуаций. Решал внутренние конфликты, которые могли разгореться и переродиться во что-то серьезное. Может, действовал иногда в ущерб своим понятиям, но находил подход ко всем. Это реально объединяло. И уверенность. Многие ребята до его приходы были списаны, а при нем раскрывались по-новому. Начинали верить в себя.