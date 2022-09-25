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    Массажист «Сочи» выделил одно качество Федотова

    Александр Рожков, массажист «Сочи», поговорил о бывшем тренере команды Владимире Федотове. Сейчас он в ЦСКА.

    — В чем особенность тренера Федотова, который принес «Сочи» первые медали РПЛ?

    — Выделю гибкость. Мужская такая. Он всегда находил выход из любых ситуаций. Решал внутренние конфликты, которые могли разгореться и переродиться во что-то серьезное. Может, действовал иногда в ущерб своим понятиям, но находил подход ко всем. Это реально объединяло. И уверенность. Многие ребята до его приходы были списаны, а при нем раскрывались по-новому. Начинали верить в себя.

    • «Сочи» с Федотовым в прошлом сезоне стал серебряным призером РПЛ.
    • После этого Федотов ушел в ЦСКА.
    • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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