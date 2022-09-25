Глушенков: «Почему так тяжело обыграли Киргизию? Поле было плохое»

Полузащитник сборной России Максим Глушенков прокомментировал победу над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.
— Эмоции только положительные! Поле было немного плохим, но мы старались держать соперника, у нас это получилось, выиграли. Еще раз поздравляю всех с победой!
Почему победа далась так тяжело? Повторюсь, что поле было не очень хорошего качества, было тяжело играть низом. Мы пытались перестроиться под другую игру. К концу все пошло более-менее нормально.
— С какой установкой вышел на игру?
— Моя обязанность была напрягать левого центрального защитника, оказывать на него давление.
— Насколько тяжело отвлечься от новостей, которые происходят в России и переключиться на футбол?
— А если я на них не обращаю внимание?
- Россия вырвала победу на 89-й минуте.
- Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
- Для России это был 1-й международный матч с ноября.
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