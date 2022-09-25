Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Глушенков: «Почему так тяжело обыграли Киргизию? Поле было плохое»

    Полузащитник сборной России Максим Глушенков прокомментировал победу над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

    — Эмоции только положительные! Поле было немного плохим, но мы старались держать соперника, у нас это получилось, выиграли. Еще раз поздравляю всех с победой!

    Почему победа далась так тяжело? Повторюсь, что поле было не очень хорошего качества, было тяжело играть низом. Мы пытались перестроиться под другую игру. К концу все пошло более-менее нормально.

    — С какой установкой вышел на игру?

    — Моя обязанность была напрягать левого центрального защитника, оказывать на него давление.

    — Насколько тяжело отвлечься от новостей, которые происходят в России и переключиться на футбол?

    — А если я на них не обращаю внимание?

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

    Новости по теме
    Игрок сборной Киргизии: «Россия нас удивила. Ожидали большего» 1
    Федун оценил игру сборной России в матче с Киргизией
    Круговой заявил, что сборная России неправильно выполнила тактику Карпина в игре с Киргизией
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17220

      Cleaner 2 минуты назад

      Поле было плохое? А я уж подумал, что нашим танцорам что то другое мешало...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1559

      Benifacto 7 минут назад

      как тут не вспомнить про того балеруна, которому яйца мешают...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11