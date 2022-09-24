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    «Барселона» думает, как совместить на поле Месси и Левандовски

    «Барселона» мечтает о летнем возвращении Лионеля Месси из «ПСЖ». Игрок в 2023 году станет свободным агентом.

    Каталонцы уже размышляют, как совместить на поле Месси и Роберта Левандовски. Разрабатывается вариант, что аргентинец будет играть справа в атаке.

    В таком случае «Барселона» купит новых правого защитника и опорного полузащитника, чтобы Месси не приходилось думать об обороне.

    • Ранее сообщалось, что возвращению Месси в «Барселону» будут препятствовать в Мадриде.
    • Месси – воспитанник «Барселоны».
    • Аргентинец ушел из «Барселоны» в прошлом году из-за истекшего контракта.

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    Источник: твиттер Managing Barça

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    Сегодня, 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +145

      Теркчанин 9 минут назад

      А чего там думать,Месси пасует на Леву,и тот забивает.

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