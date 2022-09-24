«Барселона» думает, как совместить на поле Месси и Левандовски

«Барселона» мечтает о летнем возвращении Лионеля Месси из «ПСЖ». Игрок в 2023 году станет свободным агентом.
Каталонцы уже размышляют, как совместить на поле Месси и Роберта Левандовски. Разрабатывается вариант, что аргентинец будет играть справа в атаке.
В таком случае «Барселона» купит новых правого защитника и опорного полузащитника, чтобы Месси не приходилось думать об обороне.
- Ранее сообщалось, что возвращению Месси в «Барселону» будут препятствовать в Мадриде.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
- Аргентинец ушел из «Барселоны» в прошлом году из-за истекшего контракта.
Источник: твиттер Managing Barça