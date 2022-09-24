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    «Некоторым спортсменам, судьям будет дана возможность и дальше участвовать в соревнованиях». РФС – о частичной мобилизации

    Директор РФС по развитию Максим Митрофанов рассказал, что организация ведет работу по освобождению субъектов футбола от частичной мобилизации.

    «Могут ли футболисты получить бронь и как сделать так, чтобы чемпионаты не пострадали? Могу дать только формальный ответ – РФС, безусловно, проводит определeнную работу. Мы на связи с Министерством спорта и с Минобороны – сейчас вырабатываем принципы. Это касается не только футбола, но и других видов спорта, которые важны для государства, – в том числе в этот период. Порядок бронирования также устанавливается правительством.

    Понятно, что спорт – и футбол в частности – не является частью оборонно-промышленного комплекса и напрямую не упомянут в указе президента. Но очевидно, что подобный отвлекающий элемент, который объединяет общество – в особенности РПЛ, – важен. Важно и продолжение работы по подготовке молодых футболистов. Если эту работу приостановить, то мы теряем поколения.

    Мы свою позицию подготовили: в понедельник направим в Минспорт. Понимаю, что у органов власти есть более важные вопросы, но мы надеемся, что на спорт государство обратит внимание: определeнное количество спортсменов, судей, тренеров и других специалистов – им будет дана возможность продолжать соревнования, участие в национальных сборных, чтобы дальше длилась спортивная подготовка», – сказал Митрофанов.

    • На этой неделе президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

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    Источник: «Чемпионат»

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