Камоцци: «Может начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ»

было бы хорошо
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци допускает отток легионеров из РПЛ.
«Может ли начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ? Думаю, да, такая проблема действительно существует. Из-за последних событий, произошедших в России и в российском спорте, не исключено, что легионеры начнут массово уезжать. Конечно, это станет невосполнимой потерей для российского футбола», – сказал Камоцци.
- Сейчас РПЛ на паузе из-за матчей сборных.
- В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
- Легионеры начали покидать РПЛ весной.