Камоцци: «Может начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци допускает отток легионеров из РПЛ.

«Может ли начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ? Думаю, да, такая проблема действительно существует. Из-за последних событий, произошедших в России и в российском спорте, не исключено, что легионеры начнут массово уезжать. Конечно, это станет невосполнимой потерей для российского футбола», – сказал Камоцци.