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    Камоцци: «Может начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ»

    Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци допускает отток легионеров из РПЛ.

    «Может ли начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ? Думаю, да, такая проблема действительно существует. Из-за последних событий, произошедших в России и в российском спорте, не исключено, что легионеры начнут массово уезжать. Конечно, это станет невосполнимой потерей для российского футбола», – сказал Камоцци.

    • Сейчас РПЛ на паузе из-за матчей сборных.
    • В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
    • Легионеры начали покидать РПЛ весной.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7493

      nik55 6 минут назад

      было бы хорошо

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