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  • Камоцци: «Может начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ»

Камоцци: «Может начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ»

23 сентября 2022, 21:53
24

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци допускает отток легионеров из РПЛ.

«Может ли начаться массовый отъезд легионеров из РПЛ? Думаю, да, такая проблема действительно существует. Из-за последних событий, произошедших в России и в российском спорте, не исключено, что легионеры начнут массово уезжать. Конечно, это станет невосполнимой потерей для российского футбола», – сказал Камоцци.

  • Сейчас РПЛ на паузе из-за матчей сборных.
  • В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
  • Легионеры начали покидать РПЛ весной.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (24)
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nik55
1663961776
было бы хорошо
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inzek
1663963522
значит в клубе с берегов невы пройдет очередная индексация зарплат)
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Красногвардейчик
1663965440
Да какая разница, что с ними что без них......сейчас изоляция, и в чемпионате водокачки, можно молодёжкой играть.....сейчас все титулы и медали, упали в престижности, вплоть до чемпионства России
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aldo conte
1663982292
Давно пора всем бежать. Получают кровавые деньги. Это им припомнится. Ни один порядочный футболист не будет играть в стране, которая бомбит и крушит города соседней страны.
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jek718875
1663990133
Да я на радостях им билеты оплачу
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Эном айс
1663993803
Прямо там.. Второй "исход евреев из Египта". Великое библейское событие.. б.ля
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odessakmv
1663994231
да и хрен, больше половины из них "отряд не заметит потери бойца", т.к. они не лучше паспортистов, многие играют в полноги, но (видимо) с пунктами в контракте об игре в составе и раздутыми ЗП.... Некоторых реально будет жаль терять, но без ЕК они и так бы сбежали при первом шансе попасть в приличный клуб
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Enter2006
1663996119
Чё? Опять? Бразилам в Зените ещё сверху по два мешка денег? ))
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житель СПб
1663998705
Может. Это жизнь. Ничего. Но после дождя бывает солнце.
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житель СПб
1663999992
Очень не нравятся здесь высказывания антироссиян. Если это трусливые иностранцы - с ними все понятно. Если граждане России - будьте поаккуратнее. Недолго уже таким осталось про свою Родину гадости говорить.
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