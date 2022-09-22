Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Орлов раскритиковал Смолова: «Игрок старой формации. Ходит по полю пешком, как и Дзюба»

    Журналист Геннадий Орлов высказался о нападающем «Динамо» Федоре Смолове.

    «Матч с «Динамо» показал, что «Зенит» сейчас явный фаворит в лиге. Ну что тут говорить? По воротам бело-голубых был нанесен 21 удар, 7 из них — в створ.

    Меня удивили москвичи. Ничего не показали впереди. И здесь возникает вопрос к тренерскому штабу. Ну как можно держать Тюкавина в запасе?! Выпустили всего на пять минут... Ну почему ставка впереди делается на Смолова? Федор старомоден, ходит по футбольному полю, не бежит. Сил нет!

    Он игрок старой формации. Ну что он показывает? В командной игре не участвует. Просто имитирует. Так нельзя! Футбол пошел вперед. Мостовой, Сергеев, Соболев соответствуют современным требованиям, а Федор — нет. Как и Дзюба, который сейчас сидит в запасе в Турции. Все логично.

    Ну что тут говорить... Для меня Тюкавин, конечно, сильнее», – сказал Орлов.

    Новости по теме
    Смолов отказался общаться со СМИ после поражения от «Зенита». Он развернулся и ушел в другую сторону 4
    «Еще пивка хлестануть – и во второй день окунаешься». Смолов – о борьбе с похмельем 7
    Смолов рассказал об ужине в Нью-Йорке за 1,5 миллиона рублей 13
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11