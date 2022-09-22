Орлов раскритиковал Смолова: «Игрок старой формации. Ходит по полю пешком, как и Дзюба»

Журналист Геннадий Орлов высказался о нападающем «Динамо» Федоре Смолове.

«Матч с «Динамо» показал, что «Зенит» сейчас явный фаворит в лиге. Ну что тут говорить? По воротам бело-голубых был нанесен 21 удар, 7 из них — в створ.

Меня удивили москвичи. Ничего не показали впереди. И здесь возникает вопрос к тренерскому штабу. Ну как можно держать Тюкавина в запасе?! Выпустили всего на пять минут... Ну почему ставка впереди делается на Смолова? Федор старомоден, ходит по футбольному полю, не бежит. Сил нет!

Он игрок старой формации. Ну что он показывает? В командной игре не участвует. Просто имитирует. Так нельзя! Футбол пошел вперед. Мостовой, Сергеев, Соболев соответствуют современным требованиям, а Федор — нет. Как и Дзюба, который сейчас сидит в запасе в Турции. Все логично.

Ну что тут говорить... Для меня Тюкавин, конечно, сильнее», – сказал Орлов.