Кержаков: «Не считаю отстранение сборной от Евро-2024 поводом для того, чтобы перейти в Азию»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков прокомментировал недопуск национальной команды к Евро-2024.

«Предпосылок к другому решению не было. Это все очень печально для поколения футболистов этих больших двух турниров. Даже если мы будем принимать участие в следующем отборочном цикле, то это будет минимум через четыре года. Многие футболисты уже не смогут принять участие.

Не считаю это отстранение поводом для того, чтобы посмотреть в сторону Азии. Мы всегда играли под эгидой УЕФА, входим в состав европейских сборных. Но это лишь мое мнение. Остается только надеяться, что нас вернут в Европу как можно раньше», — сказал Кержаков.