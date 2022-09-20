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    Кавазашвили: «Россия создаст альтернативную организацию УЕФА с дружественными странами»

    Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на решение УЕФА не допустить сборную России к отбору Евро-2024.

    – Естественно, нам путь на Евро закрыт. Я предупреждал об этом, когда только первые санкции были применены в отношении российского футбола. Нечего было руководству РФС унижаться перед УЕФА и ФИФА, просить прощения, индульгенции.

    Когда мы победим, тогда Европа одумается и будет с нами дружить.

    – Надо ли тогда выходить из состава участников УЕФА и ФИФА?

    – Надо подождать, самим рано проявлять инициативу. Не надо кулаком стучать в грудь и кричать, что вас бросим. Мы, как толерантные и культурные люди, будем ждать. В свое время сами будем проводить работу и создадим альтернативную организацию ФИФА и УЕФА с дружественными странами.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.09.2022 23:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18943

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Было ясно что у деда крыша съехала, но что бы настолько !!!(((

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      Рейтинг: +4057

      Spirit_78 > Persona_non_Grata 21 минуту назад

      Насчёт альтернативных УЕФА и ФИФА он конечно погорячился, никто не согласится на такое, но в остальном ничего безумного он не сказал. Чинуши из РФС действительно задницы сейчас лижут европейцам, но нет никакого смысла в этих унижениях - политизированные насквозь УЕФА и ФИФА вряд ли допустят Россию до международных турниров, пока хребет нацизму на территориях бывшей УССР не будет сломан. Договариваются только с победителями.

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