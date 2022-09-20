«Тяжело». Соболев отреагировал на отстранение России от Евро-2024

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал новость о недопуске сборной России к отборочному турниру Евро-2024.

«Только от вас узнал, что нас не будет на Евро. Тяжело, потому что мы играем в футбол ради этого. Но что поделать, будем играть товарищеские матчи. Мотивация всегда есть, ты играешь за сборную. Сегодня было много новых ребят, поэтому, конечно, нужно собирать.

Новость об отстранении мной была ожидаема. Сколько можно уже расстраиваться. Возможно, у меня уже не будет шансов сыграть на крупном турнире, но надо отнестись к этому как к данности», – сказал Соболев.