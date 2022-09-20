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  • Тащин: «В наших интересах, чтобы все сделали Fan ID. В чeм проблема оформить? Всем советую»

Тащин: «В наших интересах, чтобы все сделали Fan ID. В чeм проблема оформить? Всем советую»

20 сентября 2022, 10:35
7

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин считает, что все болельщики должны оформить Fan ID.

«Это закон, он принят. В наших же интересах, чтобы все зрители оформили Fan ID. Я хочу, чтобы люди ходили на стадионы. От этого и картинка будет приятнее, и атмосфера будет лучше на трибунах.

Не вижу вообще проблемы оформить Fan ID. На чемпионате мира же оформляли. В чeм разница? «Вы не понимаете – это другое» – это отсюда. В чeм проблема сходить и оформить? Я вот сделал – и всем советую», – сказал Тащин.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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SLADE2019
1663661150
Приняли закон, который одобрили только сами законодатели, а также разного рода начальнички. Вместо того, чтобы признать, что закон неудачный, никак качественно не улучшает эффективность решения какого-либо вопроса, что таже безопасность вполне на уровне обеспечивается силами сотрудников стадионов, какие то корявые попытки оправдания. Оформил, ну и флаг тебе. А фаны ответили не посещением матчей. Вот и думай теперь, как картинку будешь улучшать?
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DeStar
1663662828
в чьих интересах?)в ваших? ну вы и сделали)
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Artemka444
1663664525
Пургу не мели!!!
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R_a_i_n
1663664904
Ну в ваших "интересах" может быть, а в наших?
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Plyash
1663671436
Блин,да есть ли на МатТВ нормальные люди.Похоже,что есть,но только среди обслуживающего персонала,типа операторов,уборщиц,гримёров.Одним словом - есть,но мы про них никогда не узнаем,потому как они простые труженики,как большинство из нас с Вами,смердов.
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gennadiy
1663673681
помойка
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AtticusFinch1
1663677762
Ааа,это тот канал ,где вместо спорта обсуждали войну в Украине,смерть королевы и лизали зад власти... обязательно сделаем
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