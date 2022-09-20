Тащин: «В наших интересах, чтобы все сделали Fan ID. В чeм проблема оформить? Всем советую»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин считает, что все болельщики должны оформить Fan ID.

«Это закон, он принят. В наших же интересах, чтобы все зрители оформили Fan ID. Я хочу, чтобы люди ходили на стадионы. От этого и картинка будет приятнее, и атмосфера будет лучше на трибунах.

Не вижу вообще проблемы оформить Fan ID. На чемпионате мира же оформляли. В чeм разница? «Вы не понимаете – это другое» – это отсюда. В чeм проблема сходить и оформить? Я вот сделал – и всем советую», – сказал Тащин.