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    Тащин: «В наших интересах, чтобы все сделали Fan ID. В чeм проблема оформить? Всем советую»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин считает, что все болельщики должны оформить Fan ID.

    «Это закон, он принят. В наших же интересах, чтобы все зрители оформили Fan ID. Я хочу, чтобы люди ходили на стадионы. От этого и картинка будет приятнее, и атмосфера будет лучше на трибунах.

    Не вижу вообще проблемы оформить Fan ID. На чемпионате мира же оформляли. В чeм разница? «Вы не понимаете – это другое» – это отсюда. В чeм проблема сходить и оформить? Я вот сделал – и всем советую», – сказал Тащин.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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